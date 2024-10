Studentesse dell’Alfano I brillano alle Olimpiadi del Metaverso

Le studentesse della classe VBS del Liceo Scientifico Alfano I di Salerno hanno ottenuto un brillante secondo posto alla prima edizione delle Olimpiadi del Metaverso, un evento che ha visto sfidarsi le migliori scuole secondarie di secondo grado d’Italia.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale, ha messo alla prova le competenze scientifiche e linguistiche degli studenti, immergendoli in un’esperienza di apprendimento innovativa grazie all’utilizzo della realtà virtuale.

Le nostre studentesse, dimostrando una preparazione eccellente e un grande spirito di squadra, hanno affrontato con successo le prove di Scienze, Fisica e Inglese, superando sfide impegnative e mettendo in luce le loro capacità.

Questo prestigioso riconoscimento è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica e conferma l’eccellenza formativa del nostro Liceo.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Elisabetta Barone ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza di iniziative come questa che stimolano la curiosità e la passione per la conoscenza nei giovani.