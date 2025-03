Studentessa morta: conferito l’incarico, l’autopsia domani

È stato conferito l’incarico per l’ esame autoptico sul corpo di Aurora Bellini, la studentessa di 19 anni della provincia di Grosseto deceduta a bordo di una nave partita da Napoli e diretta a Palermo mentre era in gita scolastica. L’esame, secondo quanto si apprende, sarà effettuato domani dal medico legale scelto dagli inquirenti. Come reso noto dal padre, Aurora non era affetta da alcuna patologia. Come da prassi verrà effettuato anche un esame tossicologico. Per gli accertamenti disposti dalla procura di Torre Annunziata sta procedendo, per rogatoria, la procura di Nocera Inferiore