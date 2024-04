Stelle al Merito del Lavoro: da Mattarella onorificenza per 10 nuovi Maestri salernitani

I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” , onorificenza che viene conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro a cittadini italiani lavoratori dipendenti, con 50 anni di età e con almeno 25 anni di anzianità lavorativa anche in aziende diverse, distintisi per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. In particolare, per laboriosità, ovvero: il produrre un impegno notevole, continuo, progressivo; il vivere e generare nell’attività lavorativa amore, tenacia, disciplina e dedizione.

Per l’anno 2024 nella regione Campania sono stati nominati 76 nuovi Maestri del Lavoro; tra questi, 10 sono della provincia di Salerno.

Ai dieci nuovi insigniti, per la provincia di Salerno, dell’onorificenza da parte del Quirinale, vanno i complimenti del Console dei Maestri del Lavoro della Provincia di Salerno, Giovanni Terranova, e dei Maestri ed Amici dei Maestri del Lavoro salernitani tutti, per il prestigioso riconoscimento all’impegno profuso, in tanti anni di laborioso, competente e appassionato lavoro.

Questi i nuovi Maestri del Lavoro Salernitani e le aziende di appartenenza:

MdL Antonio ADDIVINOLA di Salerno – Quadro Tim S.p.A, con 27 anni di servizio; MdL Michele CALIFANO di Nocera Superiore – Quadro Enel-Distribuzione S.p.A. con 35 anni di servizio; MdL Angelo CAPUANO di Castel San Giorgio – Quadro Tim S.p.A. con 37 anni di servizio; MdL Luigi CASTALDI di Battipaglia – Operaio Sistemi Salerno Reti Gas S.p.A. con 43 anni di servizio; MdL Vincenzo CITRO di Mercato San Severino – Impiegato Poste Italiane S.p.A. con 37 anni di servizio; MdL Gianfranco NATALE di Salerno – Quadro Leonardo S.p.A. con 34 anni di servizio; MdL Domenico PIZZOLANTE di Vallo della Lucania – Impiegato Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. con 31 anni di servizio; MdL Giuseppe POSCA di Salerno – Quadro Poste Italiane S.p.A. con 34 anni di servizio; MdL Gaetano RICCO di Nocera Inferiore – Quadro in quiescenza, Enel Grids S.r.l. con 39 anni di servizio e MdL Antonietta SESSA di Fisciano – Quadro Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas, con 31 anni di servizio.

La cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro e degli attestati avrà luogo il 1 Maggio, in occasione della Festa del Lavoro.