Sparatoria nel campus della Lincoln University, almeno un morto in Pennsylvania

(Adnkronos) – Una persona è stata uccisa e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera alla Lincoln University, in Pennsylvania, al termine di una partita di football. L’episodio si è verificato nei pressi dell’International Cultural Center dell’ateneo, durante i festeggiamenti per l’homecoming, le celebrazioni per il ritorno "ritorno a casa" degli ex studenti. Lo riporta Abc News.  "È stata una notte devastante. La scena era caotica e la gente fuggiva in ogni direzione", ha dichiarato in conferenza stampa il procuratore della contea di Chester, Chris de Barrena-Sarobe. Un sospetto è stato fermato mentre in possesso di un’arma da fuoco, ma le autorità non escludono la presenza di un complice. Gli investigatori ritengono che non si tratti di una sparatoria pianificata. Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha espresso solidarietà all’università, frequentata principalmente da studenti afroamericani.   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

