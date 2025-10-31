Sorrentino (Avanti): In campo con coerenza

di Erika Noschese

Segretario di sezione, consigliere di minoranza, capogruppo di maggioranza, Vicesindaco da 10 anni e Consigliere Provinciale per tre mandati. Pasquale Sorrentino di esperienza politica ne ha e oggi è in campo con la lista Avanti Campania, la civica del Psi, per provare a conquistare un posto in consiglio regionale. In questi anni, Sorrentino ha girato la provincia di Salerno in lungo e largo, toccando per mano le difficoltà e le criticità di ogni singolo comune. Istanze che oggi potrebbero essere affrontate in un livello istituzionale più alto, il consiglio regionale. Sanità, sicurezza, etica pubblica, turismo e lavoro sono alcuni dei temi che porta avanti da sempre.

Consigliere Sorrentino, la campagna elettorale è ormai entrata nel vivo. Che aria si respira?

«Occorre aggiungere più politica alla campagna elettorale e non il contrario. Recuperare l’interesse dei cittadini potrebbe essere la vittoria più grande. Una comunità arresa, distante, è una sconfitta per tutti».

Quale Campania immagina per il futuro?

«Immagino una Campania giusta, dalle periferie ai grandi centri urbani. Inclusiva. Nel mio comune abbiamo provato a fare questo: integrazione tra marina e centri storici, investimenti culturali, l’ambiente inteso come “cornice” cui i protagonisti siano gli abitanti, che diventano i primi assessori al turismo».

Se dovesse vincere, quali le sue priorità?

«Riconnettere i cittadini alla Regione, le province possono essere il filtro naturale, attraverso gli amministratori locali, come in una immaginaria staffetta in cui il “testimone” è il bene pubblico nelle sue naturali declinazioni (sanità, sicurezza, turismo, lavoro, etica pubblica). La sfida dell’intelligenza artificiale è ormai realtà!».

⁠Turismo, quali interventi potrebbe mettere in campo la Regione Campania?

«Il turismo è un fenomeno complesso che va semplificato e fatto aderire alla vocazione di origine di ciascun territorio. In provincia abbiamo lavorato con la Consulta del Turismo e il Forum Assessori al Turismo; qui sono sempre venute fuori idee e ottime relazioni. In Regione ci sarebbero anche le risorse che in Provincia mancavano».

⁠Emergenza sanità, come permettere ai cittadini di riacquistare fiducia?

«Ci vuole una ridefinizione normativa che riporti il tema al livello nazionale e in cui il cittadino è uguale da Palermo a Bolzano, nessuna “gestione separata”, ma il riconoscimento di un diritto sancito dell’art. 32 della nostra costituzione. Solo così si riduce uno strappo di fiducia».

Perché scegliere Pasquale Sorrentino?

«Perché è “sempre dalla stessa parte”, con coerenza, ma anche perché ha maturato l’esperienza amministrativa compiuta (segretario di sezione, consigliere di minoranza, capogruppo di maggioranza, Vicesindaco da 10 anni e Consigliere Provinciale per tre mandati). Ambizione e improvvisazione senza esperienza sono un binomio pericoloso».