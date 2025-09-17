Sofia Napolitano scomparsa a Torino, ancora nessuna traccia della giovane - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello (FI), centrodestra come esercito di Alessandro Magno
Sarno, Aliberti ufficializza l’addio a Noi Moderati: “Aderisco a Forza Italia”
Scuola, Tiso(Accademia IC): “Ancora caro-libri, urge riforma del diritto allo studio”
Trump e quell’ossessione per i reali inglesi (e Lady Diana): “Incontrarli vuol dire avercela fatta”
Ultim'ora Nazionale

Sofia Napolitano scomparsa a Torino, ancora nessuna traccia della giovane

  • Settembre 17, 2025
  • 0
  • 87
  • 2 Min Read
Sofia Napolitano scomparsa a Torino, ancora nessuna traccia della giovane

(Adnkronos) – Sono ancora ore di angoscia per la famiglia di Sofia Napolitano, la 20enne scomparsa da lunedì 15 settembre a Torin, dalla zona di Città Giardino a Mirafiori. Diversi gli appelli della famiglia, primo tra tutti quello della mamma Patrizia Pignalosa, che su Facebook ha pubblicato un post con una foto della ragazza. "Ha capelli castani lunghi e ricci. Quando è uscita indossava pantaloni neri e felpa beige". 
Del caso si occuperà anche la trasmissione 'Chi l'ha Visto?' nella puntata di stasera, mercoledì 17 settembre. "Aiutateci a ritrovare Sofia", l'appello per la studentessa che, come si legge sul sito, ha 20 anni, corporatura esile e statura di 165 centimetri. È uscita dicendo ai genitori che andava all’università per assistere all’esame di un'amica, ma non ci è arrivata e non è più rientrata, né ha dato notizie. Sarebbe stata vista in serata nella zona del centro commerciale di via Livorno. Ha con sé il computer e il cellulare, che risulta spento, non i documenti. Secondo quanto riferisce sia la mamma che uno zio, la ragazza sarebbe stata vista per l'ultima volta mentre si allontanava dalla sua casa di Torino "con un ragazzo colombiano", di cui allega anche una foto insieme.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025