Sistema Cilento: intervista con Mons Calvosa

«I giovani non devono allontanarsi dalla politica ma oggi c’è bisogno di scuole di formazione». Parla così il vescovo di Vallo della Lucania Vincenzo Calvosa, intervenuto ieri all’inaugurazione del nuovo oratorio di Lustra in riferimento al terremoto giudiziario che ha colpito il Cilento e, più nello specifico, Capaccio Paestum con l’arresto di Franco Alfieri, sindaco della città e presidente della Provincia, oggi sospeso da entrambe le cariche. «Non entro nelle vicende giudiziarie, la magistratura deve fare il suo corso e c’è sempre la presunzione di innocenza per tutti. Spetta alla magistratura accertare eventuali responsabilità ma i giovani non devono farsi scoraggiare perché insieme alla fragilità umana c’è altrettanta potenzialità: il nostro territorio offre tante opportunità, non solo per la bellezza del nostro comprensorio ma anche per le opportunità a livello intellettuale che i giovani stanno sviluppando – ha dichiarato il vescovo di Vallo della Lucania – Il mio appello è rivolto ai ragazzi, non devono scoraggiarsi, devono avere il coraggio anche di entrare in politica perché essa – se messa a disposizione del bene comune – è un’altra forma di carità. Li incoraggio a intraprendere percorsi di formazione in questo senso perché la comunità nazionale e mondiale ha bisogno di giovani formati, convinti, appassionati che attraverso le innovazioni che oggi ci sono, le nuove scoperte si può far progredire questo mondo verso il bene e la pace». Per sua eccellenza, dunque, oggi la parola d’ordine è formazione anche e soprattutto in ambito politico. er.no