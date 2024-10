Salernitana, sosta indigesta

di Fabio Setta

SALERNO – Sosta indigesta. Così come successo nel mese di settembre la pausa per gli impegni delle nazionali risulta fatale alla Salernitana. Un mese fa il ko all’Arechi contro il Pisa, ora quello, sempre in casa contro lo Spezia. Sono due le sconfitte dei granata in casa a cui vanno aggiunti un pareggio e due vittorie, l’ultima delle quali a fine agosto contro la Sampdoria. Sono in tutto sette i punti conquistati in casa da Soriano e compagni in cinque partite. Contro lo Spezia si è così interrotta la striscia positiva di tre risultati e soprattutto di tre gare senza subire reti. L’imbattibilità di Sepe è durata 351’, ovvero dal 62’ del match interno con il Pisa al 53’ di quello di sabato scorso contro lo Spezia. Torna a subire reti la Salernitana che sembra aver smarrito, invece, il feeling con il gol. Negli ultimi quattro match, la squadra di Martusciello, infatti, ha realizzato appena una rete, quella risultata decisiva a Palermo ad opera di Tello. Sono 180 i minuti senza gol allo stadio Arechi per la Salernitana. Questa ottenuta sabato è stata la quarta vittoria dello Spezia in terra salernitana. L’ultima risaliva alla stagione 2019/20 con il punteggio di 2-1 nell’ultima giornata di quel campionato di Serie B. Il bilancio delle sfide tra i due club si completa con otto vittorie della Salernitana e tre pareggi. Per il tecnico dello Spezia D’Angelo quella di sabato è stata la terza vittoria contro la Salernitana, la prima allo stadio Arechi. Il bilancio si completa con due pareggi e due sconfitte, una delle quali ai rigori in Coppa Italia lo scorso agosto. Prima sconfitta per Martusciello contro il collega dopo la predetta sfida di Coppa che era stata anche l’unica in cui il tecnico granata, prima di sabato, aveva sfidato lo Spezia. Quinta sconfitta per la Salernitana, infine, con l’arbitro Ghersini. Il bilancio si completa con altrettante vittorie e sei pareggi.