Sinner pronto per US Open: "Tra 2 giorni sono al 100%" - Le Cronache
  • Agosto 22, 2025
Sinner pronto per US Open: “Tra 2 giorni sono al 100%”

(Adnkronos) – "Ho recuperato, non sono ancora al 100% ma conto di arrivarci in un paio di giorni". Jannik Sinner si prepara al debutto agli US Open 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, scenderà in campo martedì 26 agosto per il match del primo turno contro Vit Kopriva. Sinner è reduce dal ritiro nella finale di Cincinnati per un virus. "Ho dovuto fare i conti con un virus, come altri giocatori a Cincinnati. Mi sono riposato e ho dormito per recuperare, niente di speciale", dice Sinner nella conferenza stampa di rito. "Il debutto martedì? Non ho chiesto nulla, ma onestamente sono contento di non giocare domenica", ammette pensando all'inizio del primo turno, che parte domenica 24 agosto con i primi match. "Le condizioni qui sono diverse rispetto a Cincinnati, qui è più semplice giocare. Le sensazioni sono buone, devo migliorare il servizio ma mi capita sempre dopo uno stop di 2-3 giorni", prosegue. "Sono felice di tornare qui, è l'ultimo Slam della stagione. Le motivazioni sono altissime, mi sento bene a livello fisico. Ho recuperato, non sono ancora al 100% ma conto di arrivarci in un paio di giorni. Rispetto allo scorso anno, avverto meno stress. Dovevo anche gestire una situazione non semplice", dice ripensando indirettamente anche al caso Clostebol, che si è chiuso con la sospensione di 3 mesi scontata quest'anno. "Questo torneo è diverso per molte piccole cose. Ad esempio, dormiamo in città e ci vuole un'ora per arrivare qui. Bisogna curare tutti i dettagli in questa situazione. C'è differenza poi tra una partita di giorno e una di sera", dice Sinner. L'US Open potrebbe chiudersi con l'ennesima sfida tra Sinner e Carlos Alcaraz, ormai rivali abituali nelle finali. "Se non continuiamo a migliorare, gli altri giocatori ci raggiungeranno: è solo questione di tempo. Dobbiamo continuare a lavorare per crescere, la rivalità fa bene allo sport. Io e Carlos ci stiamo dividendo i trofei principali, ma tutto può cambiare. Ci sono grandi giocatori nel circuito, ci conoscono. Io e Carlos siamo giocatori diversi, lui è velocissimo sul campo. Con altri giocatori, il punto magari è finito. Lui invece arriva sulla palla. Ci conosciamo sempre meglio, le partite tra noi sono molto tattiche e entrambi ora le prepariamo in maniera diversa rispetto al passato. Siamo differenti, in campo e fuori, questo contribuisce a rendere tutto più interessante. Quello che ci unisce è la disponibilità a lavorare tanto, il tennis per noi è la priorità assoluta", dice Sinner. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

