Sinner-Djokovic, oggi la semifinale del Six Kings Slam - Il match in diretta - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Lucia Vuolo: In bocca al lupo a Cuccaro
Brigitte Bardot ricoverata e operata per una “grave malattia”
Ostia, morto il ragazzo accoltellato dopo una lite
M5S, ecco lista per provincia Salerno
Ultim'ora Nazionale

Sinner-Djokovic, oggi la semifinale del Six Kings Slam – Il match in diretta

  • Ottobre 16, 2025
  • 0
  • 89
  • 1 Min Read
Sinner-Djokovic, oggi la semifinale del Six Kings Slam – Il match in diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo nel Six Kings Slam. Oggi, giovedì 16 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Novak Djokovic nella semifinale del ricchissimo torneo arabo, dopo il successo ai quarti contro Stefanos Tsitsipas. Il serbo, ex numero uno del mondo, comincia la sua avventura dal penultimo atto del torneo in virtù del maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti. Sinner-Djokovic, come tutte le partite del Six Kings Slam, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Netflix  Sono dieci i precedenti tra Sinner e Djokovic: al momento Jannik è avanti 6-4.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025