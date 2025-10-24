Sinner-Bublik: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, venerdì 24 ottobre, il kazako Alexander Bublik, numero 16 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 austriaco. Sinner, nei turni precedenti del torneo, ha superato il tedesco Daniel Altmaier all'esordio e poi Flavio Cobolli nel derby azzurro degli ottavi. Bublik invece ha eliminato il cileno Tabilo e l'argentino Cerundolo. La sfida tra Sinner e Bublik è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, non prima delle 17.30. I due tennisti si sono sfidati in sette precedenti, con Sinner che conduce con un parziale di 5-2. L'ultima sfida risale al terzo turno degli ultimi US Open, quando l'azzurro si impose nettamente in tre set. Sinner-Bublik sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

