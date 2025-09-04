Sinner-Auger-Aliassime domani agli Us Open: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Dopo il derby azzurro vinto contro Lorenzo Musetti, Jannik Sinner torna in campo agli Us Open. Domani, venerdì 5 settembre, il numero uno del ranking Atp affronterà Felix Auger-Aliassime nella semifinale dello Slam. Il canadese, testa di serie numero 25, ha battuto nei quarti l'australiano Alex De Minaur, numero 8 del tabellone. Ecco orario del match, precedenti e dove vederlo in tv e streaming. La semifinale degli Us Open tra Sinner e Auger-Aliassime si giocherà domani, in orario ancora da definire. Sono due le possibilità: Jannik potra giocare alle 21 ora italiana (le 15 in America) o alle 3 del mattino (ore 21 locali) tra venerdì 5 settembre e sabato 6. Diverse le valutazioni che dovranno fare gli organizzatori: dall'appeal della prima serata americana (con l'altra semifinale Djokovic-Alcaraz da tenere in considerazione) alla necessità di dare all'azzurro e al canadese un po' di riposo in più.

Tre i precedenti tra i due, con un parziale di 2-1 per il canadese. L'ultimo confronto, poche settimane fa, è stato vinto da Jannik ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. Sinner-Musetti, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)