Sindaco Petta nella Direzione Regionale del Pd

“Entrare nella Direzione Regionale del Partito Democratico è per me un grande onore e una profonda responsabilità. Significa poter contribuire in modo diretto alle scelte che orienteranno il futuro politico e sociale della nostra regione.” – dichiara Anna Petta, Sindaca di Baronissi e dirigente del PD. Il congresso unitario che ha portato all’elezione del Segretario Regionale segna una tappa importante per il Partito Democratico campano. È un momento di rinnovata coesione e di rilancio, fortemente voluto dalla Segretaria nazionale Elly Schlein, che ha indicato la strada di un PD capace di rimettere al centro le persone, l’ascolto e la partecipazione. La nuova Direzione nasce con uno spirito di squadra e una visione condivisa, fondamentali per affrontare con determinazione le sfide che ci attendono”. “Voglio ringraziare il Segretario Regionale Piero De Luca per la fiducia accordatami e rivolgere un sincero augurio di buon lavoro, certa che la sua guida saprà sostenere e valorizzare i territori e le comunità della Campania. Sono orgogliosa di portare in Direzione la voce della Valle dell’Irno, un territorio che rappresenta impegno civico e buona amministrazione. Mi impegnerò a promuovere il protagonismo dei territori, il dialogo con le amministrazioni locali e la valorizzazione della presenza femminile nella vita politica e istituzionale. Auguri di buon lavoro anche a Teresa Armato, eletta Presidente regionale del PD.” “In vista delle prossime elezioni regionali, il PD campano ha l’opportunità di presentarsi unito, con una visione chiara e proposte concrete per lo sviluppo e la giustizia sociale. È tempo di tornare tra la gente, nei luoghi del lavoro, della scuola e della solidarietà, per restituire fiducia e speranza alla Campania che vuole guardare avanti. Con la guida del Segretario Regionale, la Presidenza di Teresa Armato e il sostegno della Segretaria Elly Schlein, sono certa che sapremo rilanciare il Partito Democratico campano con entusiasmo, unità e spirito di servizio.” – conclude Petta.
