Sicurezza nel web: come scegliere le app che non danneggiano il proprio smartphone

Il web è a tutti gli effetti una realtà e mondo ormai alternativo a quello che viviamo quotidianamente tra lavoro, vita privata e hobby o forme varie di intrattenimento. Insomma un qualcosa che procede in parallelo al reale ma che è trasposto nel digitale, di cui fa parte la generazione ultima in ordine cronologico, con tutti i rischi e connessi legati a radicalismi estremi. Proprio a proposito di web, come nella vita di tutti i giorni, vi sono dei pericoli che possono minare la sicurezza nostra e dei nostri dispositivi. Per questo motivo è opportuno saper scegliere con cura le applicazioni che andiamo ad installare ed utilizzare su smartphone, tablet o pc. Quindi prestare massima attenzione a quegli strumenti che ci consentono di svolgere una varietà enorme di azioni nel mondo virtuale. Vediamo in questo focus come scegliere con cura le app che nello specifico non danneggiano il nostro smartphone. Di conseguenza quali sono le App da evitare perché dannose e su quali invece andare in modo sicuro poiché garanzie del settore. Infine una piccola chiosa sulla cybersicurezza legata ai dispositivi sia mobili che non, essendo quest’ultima una branca che abbraccia ormai qualsiasi strumento di navigazione web e presenza dell’utente nel mondo virtuale.

Sicurezza su smartphone

L’ambito della sicurezza dei dati personali cosi come di ciò che andiamo a scaricare o creare sul nostro dispositivo mobile è un campo vastissimo. Vi sono diverse regole che ad oggi gestiscono questo settore cosi ampio per limitare il più possibile le probabilità di incappare in hacker o azioni criminali dei cosiddetti cyber criminali appunto. La sicurezza su smartphone però è in primis compito nostro, di noi utenti che possiamo mediante la corretta informazione e formazione, reagire e contrastare gli attacchi fraudolenti derivanti dalla navigazione sul web. O ancora dal download di App che ci consentono si di rendere intellegibile e funzionale un cellulare, ma che allo stesso tempo possono nascondere insidie che potrebbero minare la sicurezza dei nostri dati sensibili. Virus, trojan, e molti altri strumenti di attacco digitale sono talvolta inseriti propri dietro la facciata appetibile di applicativi apparentemente utili. Quindi prestare sempre la massima cautela e attenzione quando si scaricano le App, informandoci correttamente sulle caratteristiche e recensioni relative ad una data applicazione.

Le App più sicure su smartphone

In fatto di sicurezza esistono chiaramente delle certezze assolute quando si parla di App per smartphone che prescindono da qualsivoglia discorso di minaccia digitale. Esse sono garanzia di affidabilità e sicurezza per l’appunto perché veicolate e create da sviluppatori e aziende che da anni rappresentano un must have settoriale. Stiamo parlando in primo luogo di quelle di contrasto ai virus, quindi i famosi antivirus che anche su cellulare svolgono un’azione importante di tutela dei nostri dati e durante la navigazione web. Proprio come accade sul pc, dunque, anche sui dispositivi mobili ci si può cautelare mediante queste applicazioni. Poi vi sono le App social, come Facebook o Instagram, o ancora Whatsapp quale messaggistica istantanea che ormai sono certezze e risultano indispensabili per vita quotidiana digitale. In aggiunta a queste di base troviamo poi quelle sviluppate dai colossi del campo come Microsoft o Apple, a seconda dei casi e delle tipologie di dispositivo di utilizzo.

Attenzione alle app che richiedono soldi, che prevedono una transazione in denaro come gli ecommerce, senza considerare che ci sono le app dei casino con soldi veri. Proprio su questi ultimi aspetti, la soglia di sicurezza si deve alzare ulteriormente perché basta un nulla per vedersi il conto prosciugato. Non che non bisogna acquistare sul web o tentare la fortuna – con responsabilità – ovviamente, ma è fondamentale avere gli occhi attenti.

Come scegliere le App più sicure

Scegliere le App che non danneggiano il nostro cellulare significa scegliere quelle assolutamente indispensabili per il suo utilizzo. Oltre quelle sopra menzionate troviamo le applicazioni di mailing, o quelle di archiviazione online (Dropbox), e tutte quelle scaricabili dagli Store ufficiali. Quindi se si ha uno smartphone Android ci rivolgeremo al Google Store, se si ha un cellulare Apple si opterà per l’Apple Store. Da qui sarà impossibile incappare in applicativi dannosi che possono compromettere il corretto funzionamento del nostro dispositivo mobile. Ciò detto tenere sempre l’attenzione alta poiché anche negli Store talvolta i malware possono penetrare le barriere difensive celandosi poi dietro App dei sopracitati negozi ufficiali.

Quali sono le App da evitare o dannose

A fare da contraltare alle App che rappresentano una garanzia sul piano della sicurezza smartphone, elencate nei paragrafi precedenti, abbiamo quelle a maggior tasso di rischio. Quindi quelle che bisogna evitare assolutamente e da non scaricare sul nostro cellulare. Stiamo parlando di applicativi esterni agli Store ufficiali e sviluppati da case o aziende su cui si sa poco, spesso rintracciabili sul web e non sugli Store preinstallati come Google Play per gli Android e quindi già presenti sul cellulare al suo primo utilizzo. A questa fascia appartengono ad esempio Document Manager, Camera Translator Pro, PSD Auth Protector, Fast PDF Scanner, 4k Wallpapers e se ne potrebbero menzionare molte altre purtroppo. Quelle citate sono solo alcune infatti delle App dannose scaricate di più in assoluto e che hanno arrecato di fatto danni irreparabili ad utenti vari. Ecco perché bisogna evitarle qualora capitino a tiro per una necessità o bisogno specifico svolto da quelle date applicazioni.

Cybersecurity e smartphone

Parlando sempre di sicurezza su smartphone si sente spesso il termine cybersecurity che abbraccia vari dispositivi e dunque non solo i cellulari, ma anche personal computer, tablet e così via. Insomma una branca dell’informatica e della tecnologia che deriva direttamente dalla necessità crescente da parte degli utenti di tutto il globo di difendersi dalle minacce digitali. Hacker, virus, strumenti di frode bancaria virtuale, furto di dati sensibili, sono alcuni dei danni irreversibili a cui si può andare incontro aggirandosi per il web. Una rete fitta di possibilità ma anche di rischi a cui si può esporre se non si è ben difesi da programmi di contrasto e da formazione in merito alla sicurezza digitale. Quindi come doppia arma quando si naviga, che sia da cellulare o altro dispositivo, per lottare contro questi nemici vi sono la formazione personale e quella di installazione degli strumenti adeguati. Tenersi aggiornati e al contempo aggiornare cellulari, pc o tablet con applicativi e programmi di difesa è il viatico giusto per essere presente nella realtà virtuale in modo sicuro.