Damiano Di Marino, cavese doc è Cavaliere dell’Ordine al Merito

Gli eleganti Giardini Estensi di Varese sono stati teatro di un momento di profonda emozione e solennità. In questo scenario suggestivo, l’Ispettore Capo del Corpo della Guardia di Finanza, Damiano Di Marino, originario di Cava De’ Tirreni, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.La cerimonia, presieduta dal Prefetto Dott. Salvatore Pasquariello, ha visto la consegna del diploma, attestante il grado onorifico conferito e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo riconoscimento è stato assegnato per le “particolari” attività svolte dall’Ispettore Capo Di Marino nel contrasto alle organizzazioni criminali nazionali ed internazionali. Uno dei momenti più commoventi della cerimonia è stato quando l’Ispettore Capo ha dedicato l’onorificenza ai suoi genitori, giunti direttamente da Cava De’ Tirreni. Con un gesto pieno di gratitudine e rispetto, ha consegnato loro il diploma appena ricevuto. L’Ispettore Di Marino ha sottolineato quanto sia importante rendere orgogliosi i propri genitori, considerandolo un dovere sacro di ogni figlio.Cresciuto nel rione popolare della Riscossa di Cava De’ Tirreni, l’Ispettore Capo Di Marino è un uomo di grande cultura e preparazione. Ha conseguito due lauree, una in Giurisprudenza e una in Economia Gestionale, oltre ad oltre a un’abilitazione in criminologia forense. È anche il fondatore del gruppo “Aquile del Nord”, che unisce i nativi di Cava De’ Tirreni residenti al Nord, promuovendo solidarietà e connessioni tra le comunità. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti dall’Ispettore Capo Di Marino figura anche la Medaglia di Bronzo di Benemerenza per meriti del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ulteriore testimonianza della sua dedizione e del suo impegno nel servire la comunità e la nazione.Ma Di Marino è molto più di un uomo impegnato nel suo dovere pubblico: è anche un dispensatore di fiabe per bambini, dimostrando una sensibilità artistica che si unisce alla sua dedizione al servizio della collettività. Nonostante i suoi successi e riconoscimenti, il suo cuore batte sempre per la sua amata Cavese, incarnando un orgoglio profondo per le sue radici e la sua terra d’origine. Questa prestigiosa onorificenza non rappresenta solo un riconoscimento per l’impegno e la dedizione dell’Ispettore Capo Damiano Di Marino, ma anche un tributo all’intera comunità di Cava De’ Tirreni, che può guardare con fierezza a uno dei suoi figli più illustri.