Si nascondeva a Pontecagnano il killer di Ramondino
Si nascondeva a Pontecagnano il killer di Ramondino

  • Agosto 28, 2025
Si nascondeva a Pontecagnano il killer di Ramondino

Si nascondeva in una villetta di Pontecagnano Faiano il 17enne ritenuto responsabile dell’omicidio di Gennaro Ramondino, ucciso a Pianura nel settembre 2024.

I dettagli

La sua fuga è finita ieri quando la Squadra Mobile di Salerno, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli, ha arrestato G. L., che ha ospitato il killer fuggitivo nella sua casa di Pontecagnano Faiano.

Il 33enne salernitano, responsabile di favoreggiamento personale e detenzione di documenti di identificazione falsi, si trova ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Il 17enne è accusato di aver ucciso l’amico per contrasti legati al controllo dello spaccio di droga nel quartiere.

