“Sfottò sì, ingiustizie no”: il tifo partenopeo con Salernitana

“Una cosa sono gli sfottò, un’altra è l’ingiustizia. E noi siamo da sempre contro le ingiustizie”. Così la pagina social “A tua difesa”, popolare tra i tifosi partenopei, è intervenuta sul caso Salernitana-Brescia e sulla controversa vicenda playout in Serie B, che potrebbe vedere penalizzato il club campano.

Il messaggio – pubblicato sui social e subito rilanciato da centinaia di utenti – arriva alla vigilia della decisiva sfida scudetto del Napoli, ma ha voluto comunque prendere posizione: “È vero, siamo sempre stati in prima linea con gli sfottò contro la Salernitana – si legge – ma non possiamo restare in silenzio di fronte a ciò che sta accadendo”.

Il post ribadisce il valore della rivalità come “sale dello sport”, ma sottolinea come il calcio senza tifosi e senza avversari non possa esistere. “Se dovessimo scegliere tra Salernitana e Samp, scegliamo tutta la vita i Granata”, concludono gli autori, che hanno raccolto il plauso di molti tifosi di diverse fazioni per un messaggio all’insegna della sportività e della coerenza.