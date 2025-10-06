Servalli: Grazie Salerno per l’accoglienza

E’ stata una bella partita e la Cavese ha giocato con grande determinazione ed orgoglio contro una Salernitana attrezzata per vincere il campionato. Il pari sarebbe stato più giusto. Ringrazio per la bella accoglienza, in particolare il Presidente del Consiglio Comunale, l’amico Angelo Caramanno. Adesso bisogna riprendere il viaggio verso una salvezza tranquilla. Forza Cavese. A dichiararlo nella serata di ieri il sindaco di Cava de’Tirreni Vincenzo Servalli a margine del derby Salernitana Cavese
