Servalli: Grazie Salerno per l'accoglienza - Le Cronache Provincia
Elezioni regionali, in Calabria boom centrodestra. E Forza Italia sfonda il 18%
Colpito con il taser, muore in ambulanza
Fisco, Nolo (Manageritalia): “Economia sommersa italiana pari 200 mld di euro”
Fisco, Rinaldi (Unitelma Sapienza): “Fiscalità al servizio dei cittadini, non il contrario”
Provincia Cava dè Tirreni

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 132
  • 1 Min Read
Servalli: Grazie Salerno per l’accoglienza

E’ stata una bella partita e la Cavese ha giocato con grande determinazione ed orgoglio contro una Salernitana attrezzata per vincere il campionato. Il pari sarebbe stato più giusto. Ringrazio per la bella accoglienza, in particolare il Presidente del Consiglio Comunale, l’amico Angelo Caramanno. Adesso bisogna riprendere il viaggio verso una salvezza tranquilla. Forza Cavese. A dichiararlo nella serata di ieri il sindaco di Cava de’Tirreni Vincenzo Servalli a margine del derby Salernitana Cavese

