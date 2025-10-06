Martusciello, con candidato centro si vince Campania - Le Cronache Ultimora
Martusciello, con candidato centro si vince Campania

Martusciello, con candidato centro si vince Campania

“La vittoria straordinaria in Calabria indica una direzione. Possiamo tornare ad essere il primo partito del centrodestra. C’e’ una fortissima predisposizione a votarci, a scegliere Forza Italia. Dobbiamo solo rassicurare il nostro elettorato che noi non ci pieghiamo e che senza di noi non c’e’ coalizione. Con un candidato di centro si puo’ battere il candidato dei 5 stelle. Possiamo provarci anche in Campania”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

