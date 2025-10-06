Martusciello, con candidato centro si vince Campania

“La vittoria straordinaria in Calabria indica una direzione. Possiamo tornare ad essere il primo partito del centrodestra. C’e’ una fortissima predisposizione a votarci, a scegliere Forza Italia. Dobbiamo solo rassicurare il nostro elettorato che noi non ci pieghiamo e che senza di noi non c’e’ coalizione. Con un candidato di centro si puo’ battere il candidato dei 5 stelle. Possiamo provarci anche in Campania”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.
