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Serie A, oggi Frosinone-Lecce: orario formazioni e dove vederla in tv

  • Ottobre 29, 2026
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Serie A, oggi Frosinone-Lecce: orario formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, giovedì 29 ottobre, il Frosinone ospita il Lecce – in diretta tv e streaming – nel primo dei due posticipi del turno infrasettimanale di campionato. I ciociari, guidati in panchina da Massimiliano Alvini, sono reduci dal pareggio per 4-4 alla New Balance Arena di Bergamo contro l’Atalanta, mentre i salentini allenati da Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti per 2-0 in casa dalla Juventus.  

 

Il match tra Frosinone e Lecce è in programma oggi, giovedì 29 ottobre, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni:  

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini. 

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco. 

Frosinone-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

  

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