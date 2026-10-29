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Salernitana

Salernitana, Iervolino tra Toscano e Di Bari

  • Ottobre 29, 2026
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Salernitana, Iervolino tra Toscano e Di Bari

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana è ad un bivio: quasi certamente sarà uno tra Vito Di Bari o Mimmo Toscano (nelle foto) il successore di Serse Cosmi sulla panchina granata. Ieri pomeriggio si è registrata una decisa accelerata nella trattativa tra il ds Daniele Faggiano e l’ex allenatore di Cesena e Catania. Le parti stanno cercando un punto d’incontro dopo le schermaglie iniziali: il club granata ha proposto un accordo fino a giugno 2027, mentre Toscano ha chiesto, oltre a garanzie sul mercato di gennaio e sulla composizione del proprio staff tecnico, un contratto di almeno un anno e mezzo, fino a giugno 2028. È probabile che si arrivi a una soluzione intermedia, con il tecnico calabrese che potrebbe accettare un’opzione di rinnovo legata al raggiungimento di determinati obiettivi. In serata invece si è registrato un ritorno di fiamma per il fresco ex allenatore del Casarano Vito Di Bari che si è detto disposto a liberarsi del biennale ancora in essere con il club salentino pur di accomodarsi sullo scranno della Salernitana. Restano in piedi, ma con minori possibilità, le candidature di Prosperi, Troise e Biancolino.
Se la nomina del nuovo allenatore non dovesse arrivare neppure oggi, contro il Savoia in panchina ci sarà Giuseppe Scurto, attualmente alla guida ad interim dei granata. Intanto, prosegue a ritmo serrato, con due sedute giornaliere, la preparazione della Salernitana in vista della gara contro i partenopei, rigenerati dalla vittoria in Coppa Italia contro il Sorrento. Ieri mattina, agli ordini proprio di Scurto, i granata hanno svolto esercizi di forza in palestra, seguiti da un lavoro atletico sul campo. Nel pomeriggio, invece, spazio alle esercitazioni tecniche e alle partitine a campo ridotto. Resta affollata l’infermeria: lavoro differenziato per Achik, Gyabuaa, Heinz e La Gumina, mentre Djamanca ha svolto lavoro in palestra e terapie. Oggi è prevista un’altra doppia seduta. Resta da capire se a dirigere gli allenamenti sarà ancora Scurto o se, nel frattempo, la Salernitana avrà ufficializzato il successore di Serse Cosmi.

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