Sedicenne ucciso con un colpo di pistola in un agguato, fermate tre persone - Le Cronache
  • Novembre 2, 2025
Sedicenne ucciso con un colpo di pistola in un agguato, fermate tre persone

(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso all'esterno di un bar. E' successo intorno alle 22.30 di ieri sera a Capizzi, in provincia di Messina. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Mistretta impegnati nella ricostruzione della dinamica. Secondo i primi accertamenti, un 20enne già noto alle forze di polizia, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro uno dei clienti in quel momento presenti all’esterno del locale. I proiettili hanno colpito un 22enne, ricoverato all’ospedale di Nicosia, a Enna, non in pericolo di vita, nonché il sedicenne morto poco dopo essere arrivato nella guardia medica di Capizzi.  Eseguito un fermo di indiziato di delitto, per omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, detenzione di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione, nei confronti del 20enne, del fratello 18enne e del padre 48enne, questi ultimi ritenuti responsabili di aver accompagnato il ragazzo sul luogo del delitto al momento dell’agguato. Recuperata e sequestrata l’arma del delitto, una pistola con matricola abrasa. Sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica e il movente dell’episodio. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

