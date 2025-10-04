Sciopero per Gaza, sanzionati studenti liceo Agrigento. Cgil: “Atto grave”

(Adnkronos) – "Sanzionare gli studenti per aver scioperato è un atto grave e anti-educativo. La scuola sia luogo di coscienza critica, non di repressione". Così il segretario generale della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, commenta i provvedimenti disciplinari irrogati dalla dirigente scolastica del liceo 'Leonardo' di Agrigento, Patrizia Pilato, contro gli studenti delle 25 classi che hanno partecipato allo sciopero globale di venerdì 3 ottobre per esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza. "La decisione di punire collettivamente gli studenti, obbligandoli a presentarsi a scuola accompagnati dai genitori, rappresenta un grave errore e un'occasione mancata – afferma Rizza – Invece di cogliere l'occasione per un dibattito costruttivo su un tema di drammatica attualità, si è scelto di reprimere e sanzionare un legittimo atto di sensibilità civile e di partecipazione. Questo non è il ruolo della scuola della Repubblica. Sanzionare la libera espressione di una coscienza critica significa tradire la missione educativa dell'istituzione scolastica, che deve formare cittadini consapevoli, non sudditi passivi". Rizza definisce la misura "sproporzionata e umiliante, tesa a creare un clima di intimidazione e a scoraggiare future forme di impegno civile da parte dei giovani". "Esprimiamo la nostra piena solidarietà a tutti gli studenti e alle loro famiglie, ingiustamente colpiti da questo provvedimento autoritario. La Flc Cgil Sicilia – conclude – si riserva di valutare ogni iniziativa sindacale e legale necessaria per la tutela dei diritti degli studenti e delle studentesse. Chiediamo alla dirigente Pilato il ritiro immediato di queste sanzioni e l'avvio di un confronto serio con le rappresentanze della comunità scolastica. La scuola deve essere un presidio di democrazia e di pace, non una caserma". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Corteo pro Pal a Roma, spuntano le bandiere di Hamas e Hezbollah
- Flotilla, attivisti turchi liberi: “Greta costretta a baciare bandiera Israele”
- Valeria Ciarambino aderisce al Psi
- Grave incidente sulla Fondovalle dell’Agri, 4 morti nel Materano
- Gp Singapore, Russell in pole davanti a Verstappen. Hamilton sesto, poi Leclerc
Categorie
- Coronavirus
- Cronaca
- Regionali 2020
- Sport
- Politiche 2022
- Spettacolo e Cultura
- amministrative 2023
- Attualità
- Tech
- Video
- Business
- Provincia
- Senza categoria
- Primo piano
- Speciale Pcto 2024
- Editoriale
- Enogastronomia
- sanità
- Amministrative 2024
- Web & Tecnologia
- Salute
- Giudiziaria
- Tecnologia
- Politica
- Motori
- Salerno
- Ultim'ora Nazionale
- Inchiesta
- Prima Pagina Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Ultimora
- Campania
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco