Sarno. Rogo nella notte, incendiati 4 camion

Sarno. Incendio distrugge quattro camion a Sarno, non si esclude da parte degli inquirenti la pista dolosa quale origine del rogo. Indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del colonnello Gianfranco Albanese, che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona di Foce per capire che si tratti di attentato incendiario e non di cause naturali e per risalire a chi ha appiccato eventualmente le fiamme. Di attende anche il rapporto finale dei vigili del fuoco, intervenuti ieri mattina. Il rogo si sarebbe sviluppato intorno alle 4, quando i caschi rossi sono arrivati in forze in un deposito di autocarri in via Cimitero vecchio, per domare le fiamme che avevano coinvolto già quattro mezzi pesanti, riconducibili alla ditta dei Fratelli Peluso. Ai colleghi di Sarno sono occorsi l’aiuto di quelli del distaccamento di Nocera e altre due autobotti per il rifornimento idrico. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco intorno alle 11 di ieri, dopo un lavoro di spegnimento durato sette ore anche per evitare che i roghi sviluppatisi intorno e tra i camion potessero riprendere il sopravvento. Sia i vigili del fuoco sia i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Sarno interventi sul posto si sono impegnati nella ricerca di eventuali inneschi del rogo che potessero avvalorare l’origine dolosa dell’incendio. Sarà importante ai fini investigativi la relazione finale dei caschi rossi e soprattutto la visione da parte dei carabinieri delle immagini per notare atteggiamenti strani o qualcuno che si è introdotto nel deposito e poco dopo si siano viste alzarsi le fiamme. Tutte le ipotesi sono sul tavolo degli investigatori e oggi lo saranno anche della procura di Nocera Inferiore, che oggi aprirà un fascicolo su quanto accaduto a via Cimitero Vecchio a Sarno.