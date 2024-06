Santa Teresa Beach Soccer: al via il torneo

Sono stati i campioni in carica dell’Autofficina Di Landri ad inaugurare nella sfida alla plurititolata storica dell’Avino Infissi l’edizione 2024 del Santa Teresa Beach Soccer. Tantissime le persone presenti sul soliarium. Entrato a far parte del circuito LND con arbitri federali, il Torneo di Santa Teresa rappresenta un appuntamento fisso per appassionati e curiosi, cittadini e turisti, giovani e anziani, bambini e famiglie riunendo sotto un unico simbolico tetto tutti i quartieri della città. Ricordato anche il compianto Gianni Novella. Tra gli eventi di questa edizione quello del 15 luglio quando La Curva Sud Siberiano, in collaborazione con lo staff del Santa Teresa Beach Soccer, ha organizzato un quadrangolare che vedrà impegnati i ragazzi di tutti i gruppi della Sud della tifoseria salernitana. Durante la durata dell’evento ci sarà una raccolta fondi in favore dell’”Associazione Anna Borsa” impegnata a portare avanti la battaglia contro la violenza sulle donne. Al termine della manifestazione ci sarà il terzo tempo di origine rugbystica in cui tutti i partecipanti e gli spettatori potranno accedervi per una serata all’insegna dell’amicizia e dell’amore per la maglia granata che lega tutti i supporters della Bersagliera.