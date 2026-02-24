Sarno. Morte di Carmine Albero, 4 indagati

di Luigi Tursi

È stato schiacciato tra due motrici, urtate da un camion in retromarcia: ha perso così la vita il 24enne sarnese Carmine Albero, meccanico presso l’azienda logistica Vienna Trasporti di via Fiano a Nocera Inferiore. Quel lavoro gli avrebbe permesso di pagarsi gli studi al Conservatorio. Sul decesso la procura di Nocera Inferiore con il pm Gianluca Caputo ha aperto un fascicolo di indagini. Sotto inchiesta è finito il 41enne conducente del camion che, all’interno dell’officina della ditta in via Fiano, lunedì mattina intorno alle 10.30, ha urtato un’altra motrice ferma provocandone lo spostamento in avanti e schiacciando il giovane operaio. Oltre all’autista, capo officina originario di Nocera Inferiore e trovato in stato di choc dai carabinieri, sono stati iscritti nel registro degli indagati anche il legale rappresentante dell’azienda, il responsabile della sicurezza sul lavoro e l’amministratore giudiziario della società. L’ipotesi di reato è omicidio colposo.Da appurare anche l’indiscrezione del conducente del camion che avrebbe avvertito un malore prima di impattare contro le motrici causando il decesso del giovane operaio.. Oggi, intanto, ci dovrebbe essere il conferimento al medico legale per l’autopsia sul corpo del 24enne trasferito dopo la tragedia nella camera mortuaria dell’ Umberto I di Nocera Inferiore. Domani sarà eseguito l’esame. Tra i fondatori a Sarno del movimento giovanile di Forza Italia, Carmine Albero ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità sarnese, fortemente scossa per l’accaduto. Sull’ennesimo incidente mortale sul lavoro Indagano i carabinieri del reparto territoriale agli ordini del colonnello Gianfranco Albanese giunti sul posto lunedì mattino con i tecnici dello Spisal dell’Asl. L’incidente si è verificato intorno alle 10 nel piazzale dell’azienda Vienna Trasporti e secondo la ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, il 24enne sarebbe rimasto schiacciato tra le due motrici urtate violentemente dal camion in retromarcia: forse se ne sarebbe accorto tardi su quello che stava accadendo e non avrebbe fatto in tempo per sfuggire alla tragedia. L’impatto non gli ha lasciato scampo. I sanitari intervenuti sul posto hanno tentato ogni possibile manovra di soccorso, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che stabilire il decesso. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Gli investigatori hanno anche acquisito testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per chiarire ogni dettaglio, ora al vaglio del magistrato titolare dell’inchiesta.. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città di Sarno, gettando nello sconforto la comunità. Un giovane di appena 24 anni, che si guadagnava gli studi lavorando come operaio e prima ancora barista, ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere, lasciando familiari, amici e colleghi in un dolore difficile da colmare. Dopo l’autopsia sul corpo del giovane, la salma sarà la restituita ai familiari per il triste rito dei funerali. Famiglia e amici chiedono chiarezza e giustizia per il 24enne.Ciao Carmine”.