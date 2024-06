SARNO. Correa: In Consiglio per la mia terza volta

di Mario Rinaldi

Assessore uscente, con un risultato abbastanza positivo. Forse poteva andare meglio, ma Enzo Correa, secondo eletto nelle fila del PD, lista di partito a sostegno del neosindaco Francesco Squillante, è rimasto soddisfatto del verdetto uscito dalle urne ed è pronto, per la terza volta (la seconda consecutiva) a sedere tra i banchi dell’amministrazione del governo cittadino del Comune di Sarno. Enzo Corre si prepara al suo terzo mandato da amministratore locale all’interno del governo cittadino di Sarno. Cosa si prova? “Mi avvio alla longevità politica ed amministrativa; due mandati amministrativi già sono tanti. La politica ti ingoia la vita sette giorni su sette e non è semplice amministrare un paese avendo anche altre cose da fare e tempo da dedicare alla famiglia ed al lavoro. Per quanto mi riguarda è la mia ultima esperienza. E’ necessario dare spazio ai tanti validi giovani che si affacciano alla politica con entusiasmo e spirito di sacrificio”. Le elezioni da poco conclusesi le hanno consegnato un risultato di tutto rispetto nelle fila del PD. E’ soddisfatto? O poteva andare meglio? “Sono soddisfatto del risultato e voglio dire grazie a tutti gli elettori che hanno continuato a scegliere il PD e la maggioranza di centrosinistra. E’ un messaggio che arriva direttamente dal popolo “andate avanti e fatelo con maggiore determinazione, se possibile”. La valutazione dei cittadini è sempre insindacabile; i cittadini hanno sempre ragione. Vogliamo continuare ad aggregare intorno a noi un progetto sempre più importante per il benessere del nostro paese e dei suoi cittadini”. Lei è un assessore uscente. Ora che ruolo pensa le verrà assegnato nell’amministrazione targata Squillante? “Non penso a nessun ruolo in particolare ma alla crescita del paese ed alla sua visione futuristica. Mi impegnerò ad essere presente nella quotidianità dei cittadini, ad informarli e rispondere loro anche attraverso le nuove forme dirette di rapporto con la P.A. rappresentate dai social. Governare bene è un onere e un onore da svolgere nell’assoluto rispetto delle comunità, dei territori e del loro futuro”. Avete una maggioranza solida con ben 16 consiglieri più il sindaco. Una sua valutazione in merito. “La maggioranza di governo è ben solida al netto dei numeri e sicuramente cercheremo di fare sempre al meglio il nostro lavoro. Servono soluzioni rapide ai vari problemi ed alle varie criticità che di volta in volta si presenteranno. La politica è deputata alla risoluzione dei problemi; i politici sono chiamati a risolvere i problemi del paese e non certamente a crearli”. A prescindere dall’incarico che le verrà assegnato, può spiegarci quale sarà il suo impegno per Sarno e per i Sarnesi? “Amministrare oggi, con le difficoltà e le onerose responsabilità di cui i rappresentanti delle istituzioni sono investiti, equivale ad una missione che presuppone, innanzitutto, un forte spirito di servizio. Come ho già detto a più riprese, mi impegnerò ad essere presente nella vita politica del paese ed a mettere in campo, non senza notevoli sforzi e sacrifici, le mie competenze, la mia dedizione e la mia coscienza”. Dunque, ultima esperienza per Correa da amministratore locale, come da lui stesso dichiarato. Una esperienza della quale intende lasciare il segno per poter essere ricordato positivamente dal popolo di Sarno per il suo operato all’interno del governo cittadino.