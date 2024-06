“Ciao Giovanni, amico, gentiluomo e cuore granata”: striscione per Novella al Vestuti

Il ricordo di Gianni Novella attraverso gli amici, con cui condivideva la passione per la Salernitana. «Aveva sempre il sorriso e dava forza agli altri – dice Carlo Balbiani del Centro di Coordinamento -, ci ha dato tanto e ci ha lasciato anche una traccia, grazie al suo libro “Arco…baleno”». «Anche quando soffriva – ricorda Mirko Cantarella (CCSC) – aveva una parola gentile per tutti ed era lui a dare coraggio agli altri, lo ha fatto fino all’ultimo giorno». «E’ indimenticabile, una persona di cuore, meravigliosa» – aggiunge Salvatore Carmando. «Ho dei ricordi bellissimi di Gianni a partire da quando ha inaugurato la nostra sede – ricorda Antonio Carmando, presidente del CLub Mai Sola». «Per Salerno – conclude Gianluca Francese (Club Mai Sola) – è una perdita importante, persone come lui sono preziose e non si incontrano spesso».