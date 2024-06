Sarno. Aliberti: La gente comune mi ama

di Mario Rinaldi

Nonostante la sconfitta subita alle recenti elezioni, Maria Rosaria Aliberti, con il suo bacino di voti, composto da ben 547 preferenze, traina “Noi Moderati”, indicando la strada da seguire nell’immediato futuro per guidare il gruppo di opposizione che fa capo a Giovanni Cocca. Maria Rosaria Aliberti, consigliere uscente, oggi riconfermata nel ruolo di oppositore. Ma ha ricevuto ben 547 preferenze. Davvero tante. Grande fiducia in lei da parte dei cittadini. “Ancora una volta grazie. Grazie ai tanti che hanno scritto il mio nome sulla scheda. E’ un grande onore. Grazie davvero ai tanti che mi hanno rinnovato la fiducia. Anzi, non senza una punta di orgoglio, voglio sottolineare che i miei voti personali sono aumentati rispetto alle scorse elezioni. La mia, però, non è la vittoria del singolo, ma quella di tutta la squadra di “Noi Moderati” che ringrazio: da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare tanto, ciascuno con il proprio contributo, piccolo o grande che sia. Siamo riusciti, grazie al contributo di tutti, a conquistare un seggio in consiglio comunale. E’ stata una competizione difficile, molte le bocciature anche per assessori e consiglieri di maggioranza uscenti, ma siamo orgogliosi e felici perché, nonostante la sonora sconfitta del centro destra, la città ha premiato “Noi Moderati”. E’ risultata la seconda eletta in assoluto, dietro solo a Ida Mareschi, che di voti ne ha avuti 582. Secondo lei, da cosa dipende questo successo? “A dispetto di qualche operatore politico, la gente comune mi ama. Mi ama perché riconosce in me una combattente che vive la politica come servizio e non come mero esercizio del potere amministrativo per scopi individualistici. Una combattente che non vive con l’affanno della poltrona e del potere. Ecco perché la gente mi ama. Perché mi riconosce. E io sono orgogliosa e grata di essere il candidato scelto da cosi tanti concittadini. So che tanti sono delusi dalla sconfitta del candidato sindaco Cocca e non nego che anch’io sono delusa e amareggiata. Ma sono una donna delle istituzioni e continuo a credere fermamente nel primato della politica. Non smetterò mai di credere che vale sempre la pena di lottare per la mia gente e per la mia Città. Accettiamo il risultato e guardiamo al futuro. Faccio le mie congratulazioni ad Ida, collega valida che sicuramente avrà un posto di rilievo nella nuova Amministrazione. A lei, al nuovo Sindaco, a tutti i colleghi consiglieri e alla Giunta che verrà voglio fare i miei migliori auguri di buon lavoro per il rinnovamento e la rinascita del futuro della nostra città”. Si può dire che grazie a lei “Noi Moderati” esce vincitore da queste elezioni. E’ d’accordo? “Sono felicissima di aver raggiunto questo risultato nonostante le tante difficoltà. E’ stata una campagna elettorale lunga e dura. Ma dietro la vittoria del singolo c’è sempre il lavoro della squadra. Il lavoro di chi ha creduto in Noi. Voglio ringraziare l’on. Maurizio Lupi, Presidente nazionale e l’on. Pino Bicchielli, coordinatore regionale e vice presidente del gruppo parlamentare Noi Moderati, che non ci hanno fatto mancare la loro vicinanza e il loro sostegno. Siamo onorati di far parte di Noi Moderati, un partito liberale-riformista ed europeista ispirato a valori cristiani che sta crescendo e che raccoglie sempre più consensi sui territori. Un partito in costante miglioramento e che oggi a Sarno vanta un consigliere comunale di opposizione. Lavorare insieme significa sempre, in ogni occasione, vincere insieme”. Che opposizione farà Maria Rosaria Aliberti? “Da consigliere comunale eletto e da segretario cittadino di Noi Moderati sento tutto il peso e la responsabilità del momento e dell’incarico che ricopro. Mi dispiace che non abbiamo vinto. Non era il risultato che volevamo e per il quale abbiamo lavorato. Ma dobbiamo accettare la scelta dei cittadini di Sarno, dobbiamo dare la possibilità al nuovo sindaco di governare. La democrazia richiede anche il nostro coinvolgimento. Noi vigileremo con senso critico ma propositivo e costruttivo, affinchè il nuovo sindaco e la sua Amministrazione lavori onestamente per costruire una Sarno migliore. La nostra città vive una fase di estremo degrado che ci consiglia di portare l’azione politica non sul terreno dello scontro personale ma sulla capacità di indicare soluzioni praticabili, realistiche, chiare ai problemi della città. Dobbiamo necessariamente pensare al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Dal nulla non nasce nulla, ma solo rileggendo la storia di ciascuno e facendo tesoro degli errori commessi possiamo dare ai nostri figli la speranza di un futuro migliore”. E quale sarà l’opposizione che metterà in campo l’intero gruppo del candidato sindaco Cocca, vostro leader? “Questo deve chiederlo all’ing. Giovanni Cocca. Io sono il segretario cittadino di Noi Moderati e posso rispondere solo per me e per il mio partito”. Donna decisa e determinata, sulla quale “Noi Moderati” potrà contare per condurre una opposizione vigile ed attenta nella città di Sarno.