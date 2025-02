Sanremo c’era una volta

Claudio Tortora

Finito Sanremo restano le considerazioni.

Un festival dove è ritornata un pò la melodia,finalmente, qualche cantante che ha fatto capire il testo,qualche vestito un pò più consono alla manifestazione ,insomma un recupero di certe cose che merita una prestigiosa quanto longeva manifestazione come Sanremo. Purtroppo non cambia la logica dello share che sceglie tra i cantanti in base ai follower che aumentano lo stesso share.Salgono le votazioni e quindi ecco quà il 70% di ascolti. Poi se aggiungi che gli sponsor questo vogliono e ci metti anche le scommesse…ecco quà che in mezzo a tutto questo marasma la canzone va a farsi benedire, tranne qualche rara eccezione come Mengoni e Diodato poi di Sanremo,quella vera , in questi ultimi anni è rimasto poco o niente di quello che era l’appuntamento con la bella canzone ed il bravo interprete.

Come tante cose belle ,il sopravvento l’ha preso il Dio danaro. Anche questa va ad aggiungersi alla lunga lista di cose belle sparite e purtroppo di rimpianti del passato.

Non siamo nostalgici ,anzi spingiamo per il nuovo e per il futuro dei giovani,ma in modo serio e non contraffato.

E chest’è!