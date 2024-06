Sangiuliano, ‘Don Patriciello, un eroe dei nostri tempi’

“Tutta la mia solidarietà e vicinanza per il gravissimo atto intimidatorio di cui è stato vittima padre Maurizio Patriciello, una persona che opera quotidianamente accanto agli emarginati e ai più deboli: un eroe dei nostri tempi che tutti abbiamo il compito di proteggere e aiutare nella sua attività costante contro l’illegalità diffusa e la criminalità in un territorio in cui il governo è impegnato in un’operazione di risanamento ambientale e culturale mai avviata nel passato”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.