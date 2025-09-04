San Carlo nel caos: sospesa la nomina bis del Sovrintendente - Le Cronache Attualità
San Carlo nel caos: sospesa la nomina bis del Sovrintendente
  • Settembre 4, 2025
La settima sezione civile del Tribunale di Napoli ha sospeso l’efficacia e l’esecuzione della deliberazione assunta il 26 agosto scorso con la quale si era proceduto, da parte di tre componenti del Consiglio di indirizzo della fondazione Teatro San Carlo di Napoli, alla nomina bis di Fulvio Macciardi a soprintendente. La magistrata Livia De Gennaro, accogliendo il ricorso presentato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione, ha fissato un’udienza alle 11 del 23 settembre prossimo per la comparizione delle parti.

Questa decisione arriva il giorno dopo quella di un altro giudice che aveva invece rigettato il ricorso di Manfredi contro la delibera del Consiglio di indirizzo, dello scorso 4 agosto, da cui era scaturito il decreto del ministro della Cultura Giuli, relativo alla nomina di Macciardi.

