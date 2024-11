Salerno. Veterinari, Paciello presidente

Si sono concluse e operazioni di scrutinio all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno per il rinnovo del Consiglio Direttivo. La partecipazione è stata intensa con la presenza di votanti provenienti da tutta la provincia che hanno espresso la propria preferenza, riconfermando alla presidenza il prof. Orlando Paciello, al suo quinto mandato consecutivo. Il nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2025-2028 è così composto: Presidente, Orlando Paciello; Vice Presidente, Nicola Amabile; Segretario, Giorgio Smaldone; Tesoriere, Antonella Di Cunzolo; Consiglieri: Claudio Mucciolo, Ilaria Granito, Assunta Carbonaro, Rosa Loponte, Concetta Avallone; Revisori: Carlo Maria Del Pizzo, Dina Cifrodelli, Giulia Di Matteo. «A nome dell’intero Direttivo, ringrazio di cuore i colleghi medici veterinari che, esercitando il diritto di voto, hanno partecipato e sostenuto l’organismo istituzionale della Nostra professione – dichiara il Presidente Paciello – Lavoreremo per un “Ordine” che continui ad essere vicino alle esigenze di tutti i medici veterinari, in qualunque ambito essi operino, e punto di riferimento per ogni problematica, luogo di formazione ad ampio raggio. Seguiremo attentamente le problematiche dei territori e saremo l’anello di congiunzione per la sanità unica, a tutela degli animali dell’ambiente e degli uomini». Il ruolo centrale e fondamentale del medico veterinario per la tutela della sanità pubblica, degli animali e dell’ambiente: questo il principale obiettivo del rinnovato Consiglio Direttivo, composto sia da professionisti con esperienza, ma anche neofiti dell’Ordine chiamati ad essere il fulcro di un cambiamento che va sempre più veloce e che richiede competenze ed abilità trasversali, a partire da quelle comunicative. «Con l’Ordine saremo punto di riferimento per i giovani colleghi per creare punti di contatto con gli specialisti presenti sul territorio creando una rete e ascoltando i punti di vista di tutti – spiega Orlando Paciello – Continueremo a stare al fianco del medico veterinario libero professionista non solo con continui corsi di aggiornamento professionale, ma anche con supporti psicologici professionali, in un momento storico in cui la nostra professione si trova ad essere tra le più soggette al burn out. Continueremo con la formazione promuovendo eventi, anche online, di incontro-confronto tra le varie categorie e trattando di argomenti di interesse delle varie branche della medicina veterinaria per fare in modo che liberi professionisti e pubblico trovino la stessa chiave di lettura per tutte le “novità” che ci coinvolgono».