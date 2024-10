Salerno, Valiante lavora per la candidatura a sindaco

Vincenzo De Luca sarà in campo per il terzo mandato con o senza il Pd. Dunque, questo rimescola le carte a Salerno città con Vincenzo Napoli che mette in salvo la sua poltrona fino a scadenza naturale di mandato quando poi, come ha già detto, si ritirerà a vita privata. Ai nomi di Andrea Prete ed Enzo Luciano si aggiunge l’ex sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che lavora per la candidatura. Un patto per sostenersi a vicenda per le due importanti sfide elettorali. L’ex primo cittadino di Baronissi non ha mai nascosto il suo legame con la città di Salerno, anche tramite suo genero, e oggi sembra avere l’occasione da non perdere. E infatti nonostante manchi ancora del tempo per Valiante la campagna elettorale è già entrata nel vivo. Da diverse settimane infatti sta incontrando gli amici di una vita del capoluogo di provincia spiegando loro il suo progetto per Salerno ottenendo già riscontri importanti. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe lanciare Claudia Pecorato candidata sindaca, tra le consigliere più autorevoli e preparate che ha già ampiamente dimostrato di saper lavorare per il bene della città. Complessa, particolarmente, la scalata alle comunali di Salerno per il centrodestra. Alle passate elezioni la candidatura a sindaco di Michele Sarno si è rivelata un fallimento sotto tutti i punti di vista tanto che il consigliere di opposizione ad un certo punto ha rassegnato le dimissioni lasciando spazio a Ciro Giordano, primo dei non eletti con la lista Rinascita che a pochi minuti dal suo ingresso in consiglio comunale ha dichiarato di non essere un esponente di Fratelli d’Italia e restare civico nell’ottica di un progetto più ampio verso le regionali. er.no