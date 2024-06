Salerno, una folla commossa al Duomo per il saluto a Gianni Novella

Una folla commossa, composta, silenziosa e ancora incredula ha atteso l’arrivo del feretro al Duomo di Salerno di Gianni Novella, conosciutissimo personaggio salernitano impegnato nel mondo del fitness, nella radio, nella Tv nonchè tifosissimo dei granata per i quali conduceva una trasmissione su LiraTv. Gianni è stato stroncato da un brutto male a 62 anni dopo una lunga battaglia di sei anni. Stesso destino che aveva accompagnato il fratello Carmine Novella e la compagna dello stesso Gianni. Indomito guerriero, sempre un sorriso per tutti. Gentiluomo di altri tempi, pochi giorni prima aveva presentato il suo libro Arco Baleno sulla sua storia e sulla vita. Le sciarpe granata all’interno della Cattedrale hanno ricoperto la sua bara con la funzione officiata da Don Felice Moliterno con la presenza di Don Roberto Faccenda. In chiesa volti noti della tifoseria granata, istituzioni, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.