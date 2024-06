Salerno, l’ultimo saluto a Gianni Novella: giro di campo all’Arechi

Si sono dati appuntamento, intorno, alle ore 14 di oggi, mercoledì 19 giugno, davanti alla Casa del Commiato del cavaliere Antonio Guariglia, in via San Leonardo, dove è stata allestita da lunedì sera la camera ardente per l’ultimo saluto a Gianni Novella, l’amatissimo conduttore televisivo, personal trainer e tifoso della Salernitana, scomparso a 62 anni per un cancro.

Gli ultras della Curva Sud Siberiano “hanno accompagnato” il corteo funebre davanti alla tribuna dello stadio Arechi, dove c’è stato un primo omaggio alla salma che ha fatto il suo ingresso sul manto erboso passando prima sotto la Curva e poi sotto la tribuna dove Gianni era solito assistere la sua squadra del cuore.

Successivamente il feretro ha raggiunto il Duomo di San Matteo