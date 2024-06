Salerno, topi d’appartamento beccati con nuova tecnica

Avevano con loro due coppie di chiavi bulgare, di quelle che solitamente si usano per ‘aprire’ le porte blindate, due topi d’appartamento scoperti e arrestati oggi a Salerno dalla Polizia. Gli agenti hanno individuato i due presunti ladri mentre uscivano, in pieno giorno, circa le 11 di questa mattina, da un appartamento in citta’, la cui porta era stata oggetto di effrazione. Con loro, oltre alle chiavi bulgare, avevano un borsone con dentro molti orologi e gioielli, che sarebbero stati appena trafugati in quella casa. “A monte c’e’ un’attivita’ di indagine”, sottolinea, con i giornalisti, il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, spiegando che “stamattina, e’ stata sperimentata un’altra tecnica: prevenzione e attivita’ repressiva. Sono state spostate le volanti in una zona della citta’, lasciando libera quella zona che noi ritenevamo potesse essere quella da colpire. In effetti, e’ successo cosi’. La Squadra mobile era appostata, i due sono stati notati appena usciti dall’appartamento, sono stati intercettati ed e’ stata trovata la refurtiva al momento”. “La particolarita’ – fa notare Conticchio – e’ che abbiamo rinvenuto attrezzi sofisticati: oltre al flex, due chiavi bulgare che sono utilizzate per aprire qualsiasi tipo di porta blindata”. Quanto al risultato conseguito, il questore evidenzia che “avevo preso un impegno in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che avremmo trovato gli autori. Ci siamo riusciti. E sono contento che anche diversi feedback ci sono arrivati, ringraziandoci dell’intervento. Noi dobbiamo garantire la sicurezza e, in particolar modo, la sicurezza delle abitazioni che ultimamente sono state colpite”. “Le responsabilita’ che sono state individuate al momento – chiarisce – sono quelle di furto consumato, ma riteniamo, dall’attivita’ di indagine che la Squadra mobile sta portando avanti, che possano essere anche autori di altri furti in appartamento. Quindi invito i cittadini a recarsi alla Squadra mobile per guardare l’album fotografico. Un altro invito che rivolgo ai cittadini e’ di segnalare la presenza di persone che non sono del proprio quartiere, anche cosi’ riusciamo a contrastare il fenomeno dei furti in appartamento”.