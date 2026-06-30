Salerno , spiagge inclusive: il progetto si estenderà a Torrione

La spiaggia inclusiva Balnea apre nuovamente le sue porte. Ieri mattina è stata infatti inaugurata la nuova stagione estiva grazie all’associazione Nuova Gioventù Balnea Aps che ormai da quattro si occupa di dar vita ad un vero e proprio hub del Turismo Inclusivo e Sostenibile. La spiaggia libera di Mercatello offre, come ogni anno, servizi gratuiti, laboratori, sport accessibile e trasporto dedicato. Tra i servizi previsti per l’estate: spiaggia inclusiva accessibile; assistenza socio-sanitaria con operatori dedicati; punto informativo per accoglienza e prenotazioni, con supporto di interprete LIS su richiesta; animazione, giochi e attività ricreative; laboratori di emozioni, arte, scrittura creativa, teatro, musica, cucina e attività sensoriali; attività sportive accessibili, tra cui pilates, beach volley, arti marziali e canoa assistita; “Una spiaggia che legge”, con biblioteca all’aperto; servizio gratuito di trasporto dedicato da e per la spiaggia su prenotazione. Il Servizio è stato affidato alla gestione dell’ATS composta da Associazione Operatori della Solidarietà APS , Rafiki ODV, Gatto con gli Stivali APS, Nuova Gioventù Balnea APS e Cooperativa Sociale Il Sogno. L’obiettivo del progetto è rendere il mare un luogo realmente accessibile, promuovendo il turismo inclusivo e favorendo la partecipazione attiva di cittadini, famiglie e visitatori attraverso esperienze condivise di benessere, cultura, sport e socializzazione. «Questa è una bellissima spiaggia libera e completamente gratuita, dotata di servizi che ormai da quattro anni mettiamo a disposizione dei cittadini senza alcun costo. È un progetto nato grazie ai finanziamenti della Regione Campania e che oggi prosegue con le risorse del Pon Metro. Il nostro obiettivo è realizzare altre spiagge inclusive lungo tutto il litorale cittadino», ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, in occasione della presentazione del servizio. «Già da quest’anno dovrebbe essere attivata un’altra spiaggia nella zona di Pastena, con servizi analoghi. Successivamente, non appena sarà completata la riqualificazione dell’area di Torrione, confidiamo di realizzare un’ulteriore spiaggia accessibile anche lì», ha poi aggiunto l’assessore, illustrando un altro progetto al quale l’Amministrazione comunale sta lavorando. «L’idea è quella di istituire una sorta di “bollino blu”, un marchio di qualità destinato alle strutture pubbliche e private che scelgono di rendersi realmente accessibili alle persone con disabilità e non autosufficienti. È un percorso sul quale intendiamo investire nei prossimi mesi». La spiaggia, ha sottolineato De Roberto, è aperta a tutti, pur mantenendo una particolare attenzione alle persone più fragili. «Si tratta di uno spazio completamente gratuito. È possibile prenotare una postazione con servizi dedicati alle persone non autosufficienti, ma la spiaggia è aperta a tutti: famiglie, bambini, anziani e turisti. Disponiamo di una biblioteca, aree gioco per i più piccoli e numerosi servizi che rendono questo luogo un esempio concreto di inclusione e socialità». L’assessore ha inoltre ricordato le iniziative attivate dal Comune per fronteggiare le ondate di calore. «Abbiamo attivato il numero verde 800 2019, al quale possono rivolgersi anziani e persone fragili. Offriamo diversi servizi di assistenza e, per chi non dispone di aria condizionata in casa, mettiamo a disposizione centri climatizzati, sia nella zona centrale sia in quella orientale della città, dove è possibile trascorrere le ore più calde della giornata in un ambiente fresco e accogliente, contrastando anche il fenomeno della solitudine». Infine, De Roberto ha precisato che il servizio è destinato esclusivamente alle persone in condizioni di fragilità. «Riceviamo numerose richieste e, talvolta, si genera un po’ di confusione. È bene ricordare che il servizio è rivolto principalmente ad anziani, persone senza dimora, minori e cittadini fragili. Per ogni altra tipologia di emergenza restano naturalmente competenti la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine». Sull’iniziativa è intervenuto anche Massimo Santaniello, vicepresidente dell’associazione Balnea, partner del progetto. «È il quarto anno consecutivo che, nell’ambito del partenariato con il Comune di Salerno, offriamo servizi gratuiti alle persone con disabilità e agli anziani. Come associazione ci occupiamo prevalentemente della terza età, mentre insieme agli altri partner garantiamo alle persone con disabilità l’accompagnamento in spiaggia, l’assistenza per l’accesso al mare e la disponibilità di ombrellone, lettino e sedia dedicata». Il servizio comprende anche il trasporto da e verso il domicilio degli utenti. «Tutto è completamente gratuito: preleviamo gli utenti da casa, li accompagniamo in spiaggia e, al termine della giornata, li riaccompagniamo presso la loro abitazione. Grazie al sostegno del Comune di Salerno e dell’assessore Paola De Roberto riusciamo a garantire un servizio che rappresenta un’eccellenza per il territorio e che negli anni ha raccolto il consenso sia dei cittadini salernitani sia di persone provenienti da altri comuni». Quest’anno il numero delle richieste è ulteriormente aumentato. «Abbiamo già superato le 30 famiglie assistite e stiamo valutando la possibilità di ampliare ulteriormente il servizio e gli spazi disponibili sulla spiaggia, così da soddisfare tutte le richieste. L’obiettivo è garantire tre mesi di mare gratuito durante l’estate e, nel resto dell’anno, proseguire con attività sociali e inclusive rivolte a tutta la comunità».