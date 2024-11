Salerno. Rissa tra sindacalisti all’Asl

Momenti di panico, ma anche di incredulità, ieri mattina presso la sede dell’Asl di via Manzo. Due sindacalisti, nel corso di un incontro della Rsu, sarebbero venuti alle mani per futili motivi. Coinvolti l’ex segretario generale della Cisl, Pietro Antonacchio, attualmente capo dipartimento dell’organizzazione sindacale, e un rappresentante sindacale della Fials. Non sono noti, al momento, i motivi dello scontro, dapprima verbale e poi fisico, ma da tempo le due organizzazioni sindacali vivono momenti di contrasto e di tensione per ragioni ignote ai più ma che, in ogni caso, non possono giustificare quanto accaduto ieri mattina.Al momento dell’aggressione, in sala erano presenti alcuni dipendenti dell’Asl di Salerno che hanno espresso il loro malcontento e la preoccupazione per quanto avvenuto in sede, alla luce soprattutto di precedenti episodi e di numerosi diverbi tra le due organizzazioni sindacali che non consentono ai dipendenti di lavorare in modo sereno e pacifico. Secondo quanto emerge, i due sindacalisti coinvolti si sarebbero recati al pronto soccorso del Ruggi per farsi refertare e non si esclude che possa esserci anche una denuncia che potrebbe aprire un capitolo giudiziario.Un episodio simile si sarebbe verificato anche alcuni giorni fa presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e vedrebbe coinvolti i medesimi sindacati, che ora dovrebbero dare spiegazioni anche al direttore generale dell’Asl di Salerno.

Erika Noschese