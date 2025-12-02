Salerno ricorda i 60 anni dalla scomparsa del pittore Pasquale Avallone

Giovedì 4 dicembre, alle ore 17, sarà presentato al pubblico, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, il volume “Il colore della nostalgia”, inediti di Pasquale Avallone a 60 anni dalla sua scomparsa. Pasquale Avallone è stato l’artista che più di ogni altro, nella prima metà del Novecento, ha illustrato con la poesia dei suoi dipinti tutta la dignità e la bellezza di Salerno e del suo territorio. Voluta fortemente dalla nipote del Maestro, Antonella Porpora Tozzi, recepita subito nella sua importanza dal Presidente della Fondazione “Centro di Cultura e Storia Amalfitana” Giuseppe Cobalto (che ha consentito la pubblicazione del volume) , ospitata dalla sensibilità del Sindaco di Salerno Enzo Napoli nello stesso Salone dei Marmi del Municipio, affrescato tra il 1934 e il 1937 dallo stesso autore, la raccolta dei 60 inediti si aggiunge alla già copiosa bibliografia sul massimo interprete salernitano della poesia del panorama umano e fisico di una città (e del suo territorio) sospesa tra il classicismo narrativo del mondo, quieto e romantico, dell’Ottocento e l’aspirazione a una modernità di spazi ampi e armoniosi in cui declinare il sogno di fermare nel tempo la bellezza. Questo è il lascito che Pasquale Avallone ha donato ai suoi concittadini. Un messaggio sull’importanza della preservazione dell’identità culturale e fisica di una città, la sua città. La raccolta delle immagini, delle schede tecniche e dei commenti di presentazione è stata curata da Matilde Romito, già Direttrice dei Musei Provinciali di Salerno, da Emma Paolillo Magaldi, appassionata grafologa e imprenditrice salernitana di livello internazionale, da Michelangelo Russo, noto Magistrato e collezionista di Avallone, e da Alessandro Basso, giovane promessa della critica artistica salernitana. In occasione della presentazione del volume, saranno esposti in sala alcune delle opere inedite.
Categorie
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco