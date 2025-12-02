Salerno ricorda i 60 anni dalla scomparsa del pittore Pasquale Avallone - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Salerno ricorda i 60 anni dalla scomparsa del pittore Pasquale Avallone
Le bugie di Stanzione
Non Ti Pago chiuso, la rabbia di Fabbrino
Regione, a chi la sanità?
Salerno

Salerno ricorda i 60 anni dalla scomparsa del pittore Pasquale Avallone

  • Dicembre 2, 2025
  • 0
  • 296
  • 2 Min Read
Salerno ricorda i 60 anni dalla scomparsa del pittore Pasquale Avallone

Giovedì 4 dicembre, alle ore 17, sarà presentato al pubblico, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, il volume “Il colore della nostalgia”, inediti di Pasquale Avallone a 60 anni dalla sua scomparsa. Pasquale Avallone è stato l’artista che più di ogni altro, nella prima metà del Novecento, ha illustrato con la poesia dei suoi dipinti tutta la dignità e la bellezza di Salerno e del suo territorio. Voluta fortemente dalla nipote del Maestro, Antonella Porpora Tozzi, recepita subito nella sua importanza dal Presidente della Fondazione “Centro di Cultura e Storia Amalfitana” Giuseppe Cobalto (che ha consentito la pubblicazione del volume) , ospitata dalla sensibilità del Sindaco di Salerno Enzo Napoli nello stesso Salone dei Marmi del Municipio, affrescato tra il 1934 e il 1937 dallo stesso autore, la raccolta dei 60 inediti si aggiunge alla già copiosa bibliografia sul massimo interprete salernitano della poesia del panorama umano e fisico di una città (e del suo territorio) sospesa tra il classicismo narrativo del mondo, quieto e romantico, dell’Ottocento e l’aspirazione a una modernità di spazi ampi e armoniosi in cui declinare il sogno di fermare nel tempo la bellezza. Questo è il lascito che Pasquale Avallone ha donato ai suoi concittadini. Un messaggio sull’importanza della preservazione dell’identità culturale e fisica di una città, la sua città. La raccolta delle immagini, delle schede tecniche e dei commenti di presentazione è stata curata da Matilde Romito, già Direttrice dei Musei Provinciali di Salerno, da Emma Paolillo Magaldi, appassionata grafologa e imprenditrice salernitana di livello internazionale, da Michelangelo Russo, noto Magistrato e collezionista di Avallone, e da Alessandro Basso, giovane promessa della critica artistica salernitana. In occasione della presentazione del volume, saranno esposti in sala alcune delle opere inedite.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017