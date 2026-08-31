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Salerno, questa mattina i funerali di Silvao Loia

  • Settembre 1, 2026
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Salerno, questa mattina i funerali di Silvao Loia

Questa mattina si terrano i funerali di Silvano Loia presso la parrocchia dei Salesiani di Maria Santissima del Carmine e San Giovanni Bosco. Prima dell’inizio della funzione religiosa, fissata per le 10:30, si potrà accedere alla camera ardente allestita nel quartiere Mariconda per un ultimo momento di raccoglimento e vicinanza ai familiari originari di S. Angelo a Fasanella. Il profondo legame con la propria terra d’origine ha sempre accompagnato Loia nel corso della sua brillante scalata professionale all’interno della televisione di Stato, dove si era distinto come un punto di riferimento stimato nel settore della comunicazione e dello spettacolo. Il compagno di Francesca Neri, manager della Rai tragicamente scomparso nei giorni scorsi a causa di un drammatico incidente in mare.

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