Salerno Pulita, card di successo

Salerno Pulita e Promoshops, mano nella mano, stringendo un’unica card per premiare i cittadini virtuosi. La “card di successo”, iniziativa promossa dalla società che si occupa dei rifiuti e non solo, premia gli sforzi dei salernitani in materia di raccolta differenziata e di miglioramento del decoro urbano per fare sempre più passi in avanti. L’intesa con Promoshops che consente ai cittadini di raccogliere punti ed accedere ad una serie di scontistiche viene rilanciata in questi giorni a Salerno con una serie di attività. Sia presso i centri di raccolta mobile, le tappe itineranti che Salerno Pulita, ogni sabato effettua nei diversi rioni del comune capoluogo, sia presso i centri di raccolta Fratte e Arechi è possibile trovare rappresentanti della Promoshops che potranno fornire dettagli ed informazioni e conoscere meglio il programma. Un invito rivolto anche ai titolari di eserczi commerciali che sono interessati ad entrare a far parte del circuito. Salerno Pulita ricorda che la card, consegnata a ogni nucleo familiare con utenza domestica Tari, permette ai cittadini di accedere ai centri di raccolta comunale situati a Fratte e in zona Arechi sia per il conferimento di materiali ingombranti, piccoli rifiuti Raee e inerti sia per ritirare i kit buste per la raccolta differenziata. Subito dopo, registrandosi sul portale PromoShops.it o scaricando l’applicazione da smartphone “RDPromocard” si possono accumulare punti per ogni operazione di conferimento: 10 punti già al momento del ritiro dei kit di sacchetti per la raccolta differenziata (ogni 3 mesi quelli per la plastica e l’indifferenziato, ogni 6 mesi per la carta). Inoltre al conferimento di grandi elettrodomestici come materassi, lavatrici o frigoriferi vengono riconosciuti 30 punti per ciascun articolo consegnato. Anche i piccoli apparecchi elettronici (Raee), come ad esempio cellulari o piccoli elettrodomestici, valgono 30 punti mentre ogni litro di olio esausto conferito varrà 10 punti. Ma non solo: anche il conferimento di materiali differenziati come carta, cartone, vetro e multimateriale viene premiato con 5 punti per ogni 3 kg di materiale raccolto mentre per gli indumenti usati 10 punti ogni 3 kg di vestiti. Non mancano le possibilità̀ di guadagno di punti anche per il conferimento di batterie di auto o altri veicoli che danno 10 punti ciascuna. Le pile esauste e i farmaci scaduti, invece, permettono di ottenere 5 punti ogni 3 pezzi consegnati, mentre i materiali inerti, come macerie o rifiuti da demolizioni, permettono di guadagnare 20 punti per ogni secchio. Nel caso di materiali non specificatamente elencati, verranno comunque assegnati 10 punti. Tutti i punti verranno caricati al cittadino solo dopo il completamento delle operazioni e presentando la card dopo aver effettuato l’iscrizione al sito di Promoshops che a sua volta consentirà gli acquisti su partner associati come eBay, Decathlon, eDreams, Dyson, Unieuro e tanti altri. Sono oltre 30mila – infatti – i partner presenti nel circuito attraverso il quale si potranno ricevere premi e buoni spesa. Per accumulare punti – inoltre – si potrà anche acquistare articoli dai partner attraverso la piattaforma, così da tenere un unico portafogli virtuale. Ulteriore modo per ottenere punti, è – infatti – acquistare nei negozi convenzionati in città, come i negozi di abbigliamento Lizalù e Sandro Ferrone, oppure al supermercato Codim Pontecagnano Faiano in via Amerigo Vespucci dove basterà esibire la card Salerno Pulita al momento del pagamento in cassa. Con i punti accumulati il cittadino può̀ richiedere premi e buoni spesa. Solo con 670 punti sarà possibile, infatti, ottenere un primo premio. A supporto delle operazioni è disponibile un servizio clienti al numero verde 800 189458 oppure al 06 83922134 attivo dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 9 alle 18 per assistere il cittadino nelle eventuali operazioni o richiesta di informazioni. Insomma, un’iniziativa che si trasforma in “abbraccio” che fa bene all’ambiente, alla civiltà ma anche ai salernitani.