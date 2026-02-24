Salerno. Pronte le 6 liste di De luca

di Erika Noschese

Sembra ormai entrata nel vivo la campagna elettorale della squadra che scenderà in campo a sostegno di Vincenzo De Luca. L’ex presidente della Giunta regionale della Campania dovrebbe avere sei liste a suo sostegno: Progressisti per Salerno, A Testa Alta, Salerno per i Giovani, Avanti Salerno, una lista composta da Gaetana Falcone, Barbara Figliolia e Giuseppe Zitarosa, con l’aiuto di Corrado Matera, e, infine, una lista guidata da Michele Ragosta che proprio ieri mattina ha incontrato il braccio destro dell’ex governatore, Nello Mastursi, per definire gli ultimi dettagli. Tra gli uscenti, la maggior parte dovrebbe essere nuovamente in campo, ad eccezione di Tea Siano, che dirà addio alla politica, Eva Avossa e Mimmo De Maio, che preferisce mantenere il proprio incarico all’Asi. Sarebbero in corso valutazioni anche per Rino Avella, che potrebbe decidere di non candidarsi, e per Pino D’Andrea. Con Progressisti per Salerno sarebbero candidati Dario Loffredo, Alessandra Francese, Rocco Galdi, Vittoria Cosentino, Antonio Fiore e Angelo Caramanno. Paola De Roberto, Horace Di Carlo e Fabio Polverino dovrebbero confluire nella lista Progressisti per Salerno. Con A Testa Alta (che sostituisce Campania Libera) ci saranno Alessandro Ferrara, Domenico Criscito, Salvatore Telese e Paky Memoli. Con loro è atteso anche il ritorno in politica di Nino Savastano. Antonio Carbonaro e Felice Santoro dovrebbero essere in campo con la lista di Michele Ragosta. Marco Mazzeo e Gianni Fiorito dovrebbero candidarsi con Salerno per i Giovani, mentre i socialisti ripartono dagli uscenti Natella, Di Popolo e Willburger, con una new entry d’eccezione: Antonio Cammarota. Il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo no a De Luca. Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno, ha preso le distanze dalle recenti dichiarazioni dell’ex governatore Vincenzo De Luca, definendole fuori luogo nel contesto del dibattito politico locale. In vista delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo, Villani ha ribadito che il progetto del campo largo resta una prospettiva concreta anche a Salerno, nonostante le tensioni emerse nel centrosinistra. «Il campo largo nel capoluogo si farà, perché c’è una volontà politica chiara di costruire un’alternativa credibile per la città», ha affermato Villani. «Certe affermazioni autocelebrative sono fuori luogo e non aiutano a costruire un confronto sereno sui temi che interessano davvero i cittadini». La coordinatrice pentastellata ha poi replicato a chi, negli ultimi giorni, ha criticato la presenza di figure politiche di lungo corso nel dibattito pubblico. «Quando si parla di “artigiani della politica”, bisognerebbe chiarire che sono coloro che, dopo aver servito le istituzioni, tornano a fare il proprio mestiere. Non parliamo certo di chi ha manovrato la politica per oltre 40 anni secondo il proprio punto di vista», ha dichiarato, precisando che si tratta di una valutazione politica. La Villani ha infine sottolineato la necessità di rinnovare metodi e linguaggi della politica locale, invitando tutte le forze progressiste a concentrarsi su programmi e proposte per la città, piuttosto che su esaltazioni e personalismi. «Ribadisco la disponibilità del Movimento 5 Stelle a dialogare con tutte le forze progressiste per costruire una prospettiva comune per la città». Salerno in Comune annuncia la candidatura del suo portavoce. «Annuncio ufficialmente la mia volontà a ricandidarmi per le prossime elezioni comunali in una squadra di Governo della città di Salerno, per poter mettere a disposizione il mio entusiasmo, il mio Amore per Salerno, in particolare attraverso le mie competenze nelle politiche ambientali e giovanili. Salerno è una città bellissima che sta perdendo sempre più cittadini e sempre più giovani!». A dirlo Gianluca Di Martino, portavoce di Salerno in Comune, annunciando la sua candidatura al consiglio comunale. «Attiviamoci per una città con politiche abitative, sociali e lavorative per i giovani, senza più continuare a dare permessi abitativi speculativi che consumano suolo pubblico e creano appartamenti solo per ricchi, senza più indirizzare solo in alcune direzioni le tante risorse pubbliche che ci sono. Attiviamoci per una città dove ci si possa muovere tra tutti i quartieri, inclusi i rioni collinari, con il trasporto pubblico a tutte le ore e con certezza di orari e parallelamente una città sicura per pedoni e ciclisti. Attiviamoci per una città vivibile e sicura con la presenza dei vigili di quartiere, le guardie ambientali, con la valorizzazione e la manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi possibili, con il recupero delle attuali strutture per lo sport e il benessere. Attiviamoci per una città davvero vocata al turismo 365 giorni all’anno con eventi calendarizzati e con la promozione del territorio partendo dalla risorsa Mare e Fiume Irno ma sempre con il coinvolgimento delle Realtà imprenditoriali locali già esistenti e future – ha detto ancora – Attiviamoci per una città dove i Giovani possano partecipare alla vita politica della città attraverso gli Organi di partecipazione come il Forum dei Giovani e la Consulta delle Associazioni che non sono stati mai sostenuti da chi tra pochi mesi vuole continuare a governare la città. Attiviamoci per una città nella quale le Associazioni culturali possano avere spazi adeguati e un sostegno concreto a cominciare dall’ avere sedi condivise gratuite e a non pagare più una tassa di occupazione di suolo pubblico durante le loro iniziative dal momento che da sempre si occupano del Benessere comune senza scopo di lucro! Con una nuova maggioranza di Governo della città, dopo 33 anni potremo cambiare davvero Salerno, riorganizzando l’ azione amministrativa con una visione globale chiara e con un orizzonte lontano per le nuove generazioni, non più con i soliti costosi interventi spot e di propaganda, migliorandola in tutti gli ambiti pensando all’ interesse della Collettività e non più di pochi» Sarel Malan candidato con Forza Italia. Sarel Malan ha annunciato la propria candidatura al Consiglio Comunale di Salerno nella lista di Forza Italia in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Avvocato cassazionista e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Malan è stato Assessore al Bilancio del Comune di Baronissi dal 2010 al 2014, con deleghe alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e ai tributi. L’esperienza si è svolta in quota Il Popolo della Libertà, formazione che in quegli anni riuniva l’area oggi rappresentata da Forza Italia. Successivamente ha fatto parte del coordinamento provinciale di Forza Italia, ricoprendo il ruolo di responsabile del Dipartimento Affari Costituzionali e Giustizia. «La candidatura nasce da un percorso amministrativo concreto. Metto a disposizione della città competenze ed esperienza, con un approccio pragmatico e responsabile». Tra le priorità indicate: sostegno a imprese e professionisti, semplificazione burocratica, gestione sostenibile del bilancio comunale, attenzione alle politiche sociali per anziani e famiglie, iniziative sul tema della sanità cittadina, promozione di spazi e servizi per gli animali d’affezione e sostegno al mondo dello sport e dell’associazionismo. «La sanità a Salerno vive criticità evidenti. Il Comune non gestisce direttamente il sistema sanitario, ma ha il dovere politico di promuovere un confronto serio con Regione e vertici aziendali per tutelare il diritto alla salute».