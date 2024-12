Salerno, processo Anna Borsa. Ergastolo chiesto per le parti civili

Si è svolta oggi una nuova udienza del processo per l’omicidio di Anna Borsa, la giovane di 30 anni uccisa il 1 marzo 2022 nel salone di bellezza dove lavorava, in via Tevere a Pontecagnano Faiano. A spararle è stato l’ex fidanzato, Alfredo Erra.

Durante l’udienza odierna, gli avvocati delle parti civili hanno presentato le loro discussioni, concordando nella richiesta della condanna all’ergastolo per Erra.

Parti Civili Coinvolte

Numerose le parti civili costituite nel processo:

I familiari di Anna Borsa , rappresentati dagli avvocati Stefania De Martino , Ivan Nigro e Rosanna Carpentieri .

, rappresentati dagli avvocati , e . Alessandro Caccavale , assistito dall’avvocato Maurizio De Feo .

, assistito dall’avvocato . L’ Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano .

. La Fondazione Polis della Regione Campania.

della Regione Campania. L’associazione antiviolenza “Al Posto Tuo”, rappresentata dall’avvocato Loredana Gemelli.

Prossime Fasi del Processo

Il processo riprenderà il 13 gennaio con l’arringa difensiva degli avvocati di Alfredo Erra.