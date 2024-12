Borrelli in corsa per la Procura di Reggio Calabria

I giochi sullo scacchiere della magistratura per la scelta del nuovo capo della procura di Reggio Calabria sono già iniziati anche se il concorso per la successione di Giovanni Bombardieri ancora non è stato bandito.

Il posto lasciato vacante dall’ex procuratore, trasferito di recente al vertice della procura di Torino, infatti non verrà assegnato probabilmente prima della metà dell’anno prossimo.

Tra i nomi in pole position per il prestigioso ruolo c’è quello di Giuseppe Borrelli, attuale procuratore di Salerno. Borrelli, 65 anni, è una figura di grande esperienza, molto stimata anche dal procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo.

Già leader di una grande procura, Borrelli ha recentemente sorpreso molti osservatori scegliendo di ritirarsi dalla corsa per altri incarichi direttivi, puntando tutto sulla procura di Reggio Calabria.

Giuseppe Borrelli, infatti, si è ritirato dalla corsa per il nuovo procuratore capo di Bologna, vacante da luglio dopo l’addio di Giuseppe Amato, che è stato promosso al vertice della procura generale di Roma.

Dunque la candidatura di Borrelli appare forte, anche se i giochi al Consiglio superiore della magistratura (CSM) sono ancora aperti.