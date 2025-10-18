Salerno. Porta Ovest, Pecoraro (M5S): Fallimento tecnico e amministrativo

Il progetto di completamento della viabilità di Porta Ovest, con rotatorie e ponti di collegamento tra porto e autostrada, “è un fallimento tecnico e amministrativo che non può più essere nascosto dietro la retorica delle grandi opere”.

Lo afferma con durezza Claudia Pecoraro, vicepresidente del Consiglio comunale di Salerno e consigliera del Movimento 5 Stelle, denunciando “un disastro di viabilità e di progettazione che sta producendo danni concreti, economici e infrastrutturali”.

Secondo Pecoraro, “sono stati spesi soldi pubblici per opere non realizzate, e oggi si stanno impegnando ulteriori fondi per un progetto tecnicamente irricevibile”.

La consigliera sottolinea come il cosiddetto “progetto definitivo” presenti errori strutturali, incongruenze nei tracciati e l’assenza di uno studio sui flussi di traffico, oltre a “incompatibilità con le norme sulla sicurezza stradale e logistica portuale”.

Particolarmente critica anche la scelta di portare in Consiglio comunale una delibera per l’apposizione dei vincoli di esproprio “su terreni privati, quando il progetto stesso presenta gravi criticità tecniche che ne richiederebbero la revisione”.

“Così si colpiscono cittadini e imprese, paralizzando la zona a monte dell’autostrada per un’opera che non funziona nemmeno sulla carta”, afferma Pecoraro.

Dagli accessi agli atti, spiega, “è emerso che le strade in uscita dalle gallerie avranno una sola corsia per senso di marcia, a fronte delle due nei trafori, e che una delle rotatorie ha un raggio insufficiente persino per il passaggio dei tir che operano nel porto”.

Una situazione che, denuncia, “non risponde neanche agli standard minimi di sicurezza ed efficienza”.

“Dopo anni di annunci, varianti e oltre 270 milioni di euro tra spese e nuovi fondi, la realtà è una sola: la viabilità di Porta Ovest non è tecnicamente sostenibile”, conclude Pecoraro.

“Serve una revisione totale del progetto e un’assunzione di responsabilità da parte di chi lo ha concepito e difeso. Salerno non può più permettersi sperperi di denaro pubblico e opere inutili: serve una progettazione seria, rispettosa del territorio e dei cittadini.”