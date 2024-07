Salerno: Pietre Vive, le inaugurazioni infinite

È stato inaugurato giovedì sera il nuovo parco giochi dell’Oratorio San Gabriele e Santa Chiara, a Giovi. Una cerimonia più volte rinviata per l’assenza di pubblica illuminazione. Ebbene, il parco giochi inaugurato riscontra oggi lo stesso problema: la sera è impossibile stare nell’area delle giostre proprio per l’assenza di una adeguata illuminazione. Il parco dell’oratorio è stato più e più volte inaugurato in questi anni, come ha ricordato l’esponente di Sinistra Italiana Antonio Santoro: «nuova inaugurazione del Parco delle Pietre Vive a Giovi, già inaugurato il 23 Giugno del 2023. Un anno di abbandono totale con un minimo di manutenzione garantito dai volontari della zona. L’ ennesimo luogo della città realizzato per poi essere abbandonato – ha detto Santoro – Uno schiaffo all’intelligenza delle persone libere della nostra città. La vergogna continua». Di fatti, proprio nel mese di giugno 2023 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione, l’ennesima, dell’oratorio, realizzato alcuni anni fa grazie al contributo del Comune di Salerno, poi riqualificato e completato, con il contributo della Regione Campania, con la realizzazione di strade di accesso, anfiteatro, orto didattico, campetto di calcio, parco giochi per bambini. Bene, da allora nulla era stato fatto proprio per la mancanza di un impianto di pubblica illuminazione e giovedì sera è stato nuovamente tagliato il nastro di un parco giochi che, per l’assenza di manutenzione, rischia presto di finire nel dimenticatoio.