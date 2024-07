Salerno: muore Francesco Russo, venditore al mercato rionale

Torrione è in lutto per la prematura scomparsa di Francesco Russo, storico commerciante salernitano di 54 anni. Francesco era noto per la sua attività di vendita di abbigliamento nel mercato di via Robertelli. Questa mattina, prima dei funerali nella chiesa di Santa Croce a Torrione, il feretro è stato portato tra i banchi del mercato dove Francesco ha lavorato per anni con passione e dedizione, permettendo a colleghi e clienti di rendergli un ultimo omaggio.