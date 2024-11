Salerno, Luci d’Artista: al via il 29 novembre

Luci soffuse, ma aspettative altissime. Salerno si prepara alla 19ª edizione di Luci d’Artista, l’evento che ogni anno accende la città di installazioni luminose e richiama migliaia di visitatori da tutta Italia e oltre. L’accensione ufficiale è fissata per venerdì 29 novembre, una data attesa non solo dai cittadini, ma anche dagli operatori economici che puntano sulla manifestazione per dare nuova linfa al commercio e al turismo locale.

Gli alberghi e i bed & breakfast registrano già un boom di prenotazioni, con pacchetti pronti per la settimana dell’Immacolata e per il Capodanno in piazza, dove l’annunciata esibizione di Giorgia promette di richiamare un pubblico numeroso. La kermesse, divenuta simbolo della città, rappresenta un’occasione unica per consolidare Salerno come meta turistica, con ricadute positive sul PIL locale.

Non mancano però le criticità. La percezione di sicurezza in città resta un tema dibattuto, con i residenti che segnalano problematiche diffuse e un corpo dei vigili urbani sottodimensionato. Attualmente, solo cinque agenti sono dedicati all’evento, un numero insufficiente a gestire l’afflusso di visitatori. Tuttavia, l’atteso concorso per l’assunzione di 45 nuovi agenti part-time potrebbe rappresentare una svolta per rafforzare la sicurezza durante le manifestazioni.

Un altro nodo cruciale riguarda il completamento del Corso Vittorio Emanuele, che si spera venga ultimato entro la data inaugurale per evitare disagi e offrire ai visitatori un’immagine più curata e funzionale della città.

Nonostante le sfide, Luci d’Artista resta l’evento più rappresentativo di Salerno, un biglietto da visita che, con qualche accorgimento in più, potrebbe fare il definitivo salto di qualità. La speranza è che questa edizione possa trasformarsi in una lunga festa senza intoppi, consolidando Salerno come capitale dell’arte luminosa e del turismo invernale.

Tra luci votive e ambizioni, Salerno è pronta ad accogliere migliaia di visitatori con l’entusiasmo di sempre. Ma il vero successo passerà anche dalla capacità di affrontare con decisione le criticità logistiche e di sicurezza, rendendo l’esperienza di cittadini e turisti impeccabile.