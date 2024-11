Salerno, la dottoressa Anna Tortora “Endocrinologa dell’Anno Under 40”

Anna Tortora, dirigente medico presso la UOC di Clinica Endocrinologia e Diabetologica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, diretta dal professor Mario Vitale, è stata insignita del titolo di Endocrinologa dell’Anno Under 40. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dall’AME (Associazione Medici Endocrinologi) durante il XXIII Congresso Nazionale di Endocrinologia, tenutosi a Roma dal 7 al 10 novembre.

Il premio, accompagnato da una targa consegnata dal presidente uscente Renato Cozzi, è stato attribuito alla dottoressa Tortora per il suo entusiasmo, generosità e spirito di servizio verso l’associazione, qualità distintive dei giovani soci.

Durante lo stesso congresso, la dottoressa Tortora ha raggiunto un ulteriore traguardo, venendo eletta tra i cinque consiglieri nazionali del Consiglio Direttivo dell’AME, con mandato biennale. “La mia felicità è incontenibile – dichiara – non mi aspettavo né questo premio né di entrare nel Direttivo. Sono ancora più soddisfatta che a essere premiata sia stata una giovane donna, in un contesto lavorativo dove non è semplice emergere e ottenere riconoscimenti per il proprio operato”.

La dottoressa ha voluto ringraziare il Ruggi per le opportunità di crescita, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto dal professor Vitale, che ha elogiato la sua professionalità e la dedizione verso i pazienti.

Anche il direttore generale dell’AOU Ruggi, Vincenzo D’Amato, ha espresso soddisfazione per il prestigioso risultato, ribadendo il sostegno ai giovani medici che, con impegno e professionalità, contribuiscono a rafforzare il prestigio dell’azienda ospedaliera salernitana.